1 Das Schuhgeschäft (rechts) an der Ludwigsburger Straße 105 steht schon seit Jahren leer. Auch das Gasthaus Löwen ist geschlossen. Mit dem Neubau soll Ende 2021 begonnen werden. Zuvor soll ein zweites Ärztehaus auf den Nachbargrundstücken errichtet werden. Foto: Lederer

Der Gemeinderat beschließt den Verkauf von städtischen Grundstücken an der Ludwigsburger Straße an einen Investor. Dieser plant einen viergeschossigen Neubau mit Seniorenwohnungen und Gewerbeflächen.

Zuffenhausen - Der Ausschuss für Wirtschaft und Wohnen des Gemeinderates hat am Freitag, 1. Februar, in nicht öffentlicher Sitzung dem Verkauf von zwei Grundstücken an der Ludwigsburger Straße 99 und 105 zugestimmt. Eigentümer wird die HP Wohnresidenzen GmbH, ein Unternehmen der Paulus-Gruppe in Pleidelsheim. Sie hat bereits Nachbargrundstücke in ihrem Besitz und plant auf ihrer Fläche einen vierstöckigen Neubau mit Gewerbeflächen und Seniorenwohnungen. „Vorgesehen ist ein viergeschossiges Gebäude mit einem Drogeriemarkt im Erdgeschoss und 43 Seniorenwohnungen in den drei Stockwerken darüber“, beschreibt Eberhard Weigele, Geschäftsführer der Paulus-Projektentwicklung, die Eckpunkte der Planung. Die besagten Grundstücke liegen direkt an der Ludwigsburger Straße zwischen der Straßburger und der Böhringer Straße, unmittelbar gegenüber dem Ärztehaus am Kelterplatz. Die bestehenden Häuser auf den Grundstücken sind weitgehend in einem unansehnlichen Zustand. Unter anderem befinden sich dort das ehemalige Gasthaus Löwen sowie ein seit Jahren geschlossenes Schuhgeschäft. Das Gebäude an der Ecke zur Straßburger Straße, in dem sich unter anderem ein Casino befindet, ist nicht von den Planungen betroffen.

„Jede Veränderung dort ist eine Verbesserung“

Derzeit wird für das gesamte Quartier, in dem sich auch die von der Stadt verkauften Grundstücke befinden, ein neuer Bebauungsplan aufgestellt. Das Planungsrecht soll die Grundlage schaffen für eine „angemessene, hochwertige städtebauliche Entwicklung“. So formulierte es der Stadtplaner Karl-Theo Maurer bei der Präsentation des Bebauungsplanentwurfs im Zuffenhäuser Bezirksbeirat. Das war im Jahr 2016.

Auch drei Jahre später hat sich an den Wünschen der Stadtverwaltung wenig geändert. „Dass auf diesem Areal endlich etwas geschieht, ist sehr positiv zu bewerten“, sagt Zuffenhausens stellvertretende Bezirksvorsteherin Karin Buschkühl auf Nachfrage unserer Zeitung. „Jede Veränderung dort ist eine Verbesserung.“ Auch Altraut Schiller vom Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung sieht das so: „Wenn das Projekt so kommt, wie vom Investor geplant, dann ist das genau die Richtung, die auch von uns angestrebt wurde: Einzelhandel im Erdgeschoss und Wohnungen darüber.“ Bedarf an Sonderwohnformen für Senioren habe nicht zuletzt das Sozialamt angemeldet. Was die Optik des Bauwerkes betrifft, könnte sich Schiller gut vorstellen, dass die Pläne auch im Gestaltungsbeirat der Stadt vorgestellt werden, wenn sie vorliegen. Schiller: „Der Standort ist städtebaulich zu wichtig, als dass es dort nur eine 08/15-Lösung gibt.“

Erst wird nebenan ein zweites Ärztehaus gebaut

Wie berichtet, plant die Paulus-Gruppe in Zuffenhausen bereits ein Wohn- und Geschäftshaus mit mehreren Arztpraxen und einem Supermarkt. Gebaut werden soll es an der Ludwigsburger Straße 107 bis 111, also an derselben Straßenkante. Baubeginn soll vor den Sommerferien sein. „Wir warten momentan noch auf die Baugenehmigung“, sagt Eberhard Weigele. Erst wenn dieses „Ärztehaus“ fertiggestellt sei, werde mit dem neuen Projekt begonnen. Vorgesehen ist Herbst 2021. Aktuell läuft außerdem noch das Bebauungsplanänderungsverfahren für das gesamte Quartier zwischen Colmarer und Straßburger Straße. Die öffentliche Auslegung des Entwurfs ist erfolgt. Die Frist zur Einbringung von Kritik und Anregungen ist abgelaufen. Im Wesentlichen habe es Einwendungen gegen die im Plan vorgesehene Öffnung der Böhringer Straße gegeben, sagt Weigele. Er rechne damit, dass der Gemeinderat im zweiten Quartal dieses Jahres über den Satzungsbeschluss des Bebauungsplans berät und entscheidet.

Die zulässige Höhe der bis zu viergeschossigen Gebäude orientiert sich künftig am gegenüberliegenden Ärztehaus und wird laut Bebauungsplanentwurf auf maximal 13,5 Meter festgesetzt.