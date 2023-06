1 Die Gemeinde Murr hat sich im Langen Feld immer weiter nach Westen entwickelt – das letzte Stück (im linken Bildrand) könnte ohne Erdgasleitung erschlossen werden. Foto: Werner Kuhnle)

Der Netzbetreiber Syna überlegt, ob es sich noch lohnt, Leitungen für Erdgas in Neubaugebiete wie dem in Murr zu legen.









Keine Gasleitungen mehr in Neubaugebiete – wer hätte so etwas noch vor einem Jahr zu denken gewagt? Genau das könnte sich aber nun in Murr ereignen. Die 6700-Einwohner-Gemeinde im nördlichen Landkreis Ludwigsburg will am Westrand des Ortes ihr letztes Teilstück im Langen Feld erschließen. Bisher konnte sich die Kommune auf die Syna als Netzbetreiberin verlassen. Das Unternehmen muss sich wegen veränderter Energiegesetze des Bundes jetzt aber neu orientieren.