Neubaugebiet in Ludwigsburg: Neue „grüne Fuge“ zwischen wuchtigen Neubauten

Zwischen den beiden Baubereichen des Neubaugebiets Fuchshof soll eine Naherholungsfläche für alle im Ludwigsburger Osten entstehen.
Als „Stadtteilpark mit großzügigem Quartiersplatz“ bezeichnet die Stadtverwaltung das, was zwischen den beiden großen Baubereichen an der Ludwigsburger Fuchshofstraße als sogenannte „grüne Fuge Nord“ in unmittelbarer Nachbarschaft des Stadions entstehen soll – oder vielleicht eher: zum Teil erhalten werden soll. Denn früher war es dort grüner. Von den 37 Kleingärten wurden 21 erhalten, 33 Bäume wurden 33 gefällt. Laut Nadine Semder vom städtischen Tiefbau- und Grünflächenamt waren das vor allem Flachwurzler wie Kiefern, die durch den Klimawandel bereits geschädigt gewesen seien. Deshalb wäre die Verkehrssicherheit, die man in einem künftig öffentlich zugänglichen Bereich braucht, nicht mehr gegeben gewesen.