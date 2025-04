Neubaugebiet in Leinfelden-Echterdingen: Anwohner beklagen hohe Baudichte

1 Hagen Kruse und Christian Wolf von der Bürgerinitiative überreichen die Unterschriftenliste an Bürgermeister Benjamin Dihm (von links). Foto: Philipp Braitinger

Die Pläne für das Neubaugebiet Bergäcker in Oberaichen haben Kritik hervorgerufen. Jetzt haben Vertreter einer Bürgerinitiative Unterschriften übergeben.











Der Entwurf liegt auf dem Tisch. Im Süden von Oberaichen sollen auf rund zwei Hektar Felder und Streuobstwiesen neue Wohnungen in zwei- bis viergeschossigen Häusern gebaut werden. Seit der Siegerentwurf für das Neubaugebiet Ende Februar im Zuge eines Wettbewerbs gekürt wurde, rumort es in dem kleinen Teilort gewaltig. Aus Sicht einer Bürgerinitiative gibt es zahlreiche Punkte, an denen der aktuelle Plan verändert werden sollte. Am Freitagvormittag haben Hagen Kruse und Christian Wolf im Namen der Bürgerinitiative im Rathaus in Echterdingen eine Liste mit 200 Unterschriften an Bürgermeister Benjamin Dihm überreicht.