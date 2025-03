Neue Stadthalle in Großbottwar wird saniert: Nach krassem Wasserschaden ist die Harzberghalle im Christo-Modus

Tödlicher Raserunfall in Ludwigsburg Schweigeminute im Gemeinderat: „Alle Frauen wurden Opfer toxischer Männlichkeit“

Nach dem tödlichen Raserunfall in Ludwigsburg gedenken die Stadträte der Opfer. Arezoo Shoaleh von den Grünen erinnerte auch an die Frau aus Remseck, die mutmaßlich von ihrem Mann getötet wurde. In beiden Fällen gehe es um tödliche Machtverhältnisse, sagt sie.