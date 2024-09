Neubau von Bäckerei: Bald gibt es in Großbottwar Brötchen am Drive-in-Schalter

Bald gibt es in Großbottwar Brötchen am Drive-in-Schalter

1 Stephanie Tadday und ihr Bruder Christian Nestel haben große Pläne für das riesige Gelände am Ortsrand von Großbottwar. Foto: Werner Kuhnle

Die Bäckerei Nestel baut auf 60 Ar eine neue Zentrale mit allem drum und dran – und vermutlich einem Alleinstellungsmerkmal im Landkreis Ludwigsburg.











Link kopiert



Schon Ende des 19. Jahrhunderts haben die Ahnen der Familie Nestel in Oberstenfeld professionell Teig geknetet und Brot in den Ofen geschoben. Bis heute hat die gleichnamige Bäckerei ihren Sitz in der Gemeinde. Allerdings hat sich der Betrieb im Laufe der Zeit zu einem mittelständischen Unternehmen mit fast 250 Mitarbeitern gemausert. Die Kapazitäten am bisherigen Standort in der Ortsmitte sind erschöpft. „Wir bekommen praktisch wöchentlich Anfragen, ob wir eine Filiale übernehmen wollen. Dazu fehlt uns aber der Platz, den es unter anderem braucht, um den Teig ruhen zu lassen“, sagt Christian Nestel, der die Geschäfte zusammen mit seinen Schwestern Stephanie Tadday und Michaela Ritz führt. Ein Problem, das demnächst der Vergangenheit angehören dürfte.