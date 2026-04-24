Wegen Bauarbeiten an der neuen Anschlussstelle Backnang-West wird die B14 im Mai drei Tage lang voll gesperrt. Die Stadt rechnet mit massiven Verkehrsproblemen.

Rund 28.000 Fahrzeuge täglich, darunter etwa 3000 Lastwagen, müssen Ende Mai anders durch und um Backnang (Rems-Murr-Kreis) geführt werden. Grund ist die dreitägige Vollsperrung der B 14 vom 26. bis 28. Mai: In diesem Zeitraum wird der Abschnitt zwischen Backnang-Süd und Backnang-Mitte vollständig gesperrt, der Verkehr muss dann auf andere Straßen ausweichen.

Der Schwerlastverkehr wird großräumig umgeleitet, der übrige Verkehr bleibt im Raum Backnang – und fährt durch die Stadt. Vor allem diese Umleitungen lösen Unruhe aus. Mehrere Gemeinderäte fürchteten in der vergangenen Sitzung ein „Verkehrschaos“.

Der Oberbürgermeister Maximilian Friedrich machte die Dimension deutlich: „Wir reden hier nicht über kleinere Einschränkungen, sondern über zusätzliche Verkehrsströme von bis zu 1350 Fahrzeugen pro Stunde, die durch Backnang geführt werden müssen“, sagte er. „Das wird die Stadt und auch die Nachbarkommunen spürbar treffen.“ Die Auswirkungen lassen sich durch verkehrslenkende Maßnahmen abmildern, aber nicht verhindern.

Ursache der Sperrung

Hinter den Einschränkungen stehen zwei parallel laufende Bauabschnitte. Im Zuge des B 14-Neubaus finden Arbeiten an den Bahnbrücken statt, für die die dreitägige Vollsperrung erforderlich ist. Parallel dazu entsteht an der Anschlussstelle Backnang-West ein neues Brückenbauwerk, über das künftig der Verkehr geführt wird.

Baufortschritt: Brücke und neue Straße

Der Gesamtprojektleiter Sabawun Khostwal stellte im Gemeinderat den aktuellen Stand vor. Am neuen Bauwerk werden Abdichtungen und Betonarbeiten ausgeführt, gleichzeitig werden die Anschlussbereiche entlang der Aspacher Straße vorbereitet. Ende Mai folgt der zentrale Schritt: Das neue Brückenbauwerk soll in Betrieb genommen werden, der Verkehr wird darauf verlegt. Erst danach wird das bestehende Bauwerk abgebrochen.

Mit dem Abriss wird auch der Bereich darunter neu geordnet. Die Aspacher Straße wird in diesem Abschnitt vollständig neu aufgebaut und an die künftige Verkehrsführung angepasst. In der Zeit vom 29. Mai bis zum 6. Juni wird sie im Bereich des bisherigen Brückenbauwerks vollständig gesperrt. Der Verkehr wird in dieser Zeit umgeleitet. Die größte Belastung entsteht allerdings durch die Umleitungen während der Vollsperrung der Bundesstraße.

Während der Vollsperrung der B 14 wird der Verkehr getrennt geführt. Der Schwerlastverkehr wird über das überregionale Netz umgeleitet – vor allem durch das Weissacher Tal über Unterweissach, Auenwald und Oppenweiler. Der deutlich größere Teil des sogenannten Leichtverkehrs fährt dagegen durch Backnang. Die Hauptstrecke führt von der Stuttgarter Straße über die Industriestraße weiter in Richtung Gartenstraße und anschließend nach Oppenweiler.

Zusätzliche Belastung im Stadtgebiet

Die Folge ist eine deutliche Zusatzbelastung. In der Spitzenstunde rollen bis zu 1350 Fahrzeuge zusätzlich durch die Stadt. Verkehrsplaner Jürgen Karajan hat die Auswirkungen untersucht und insgesamt 16 Knotenpunkte analysiert. Nach seinen Berechnungen kann das bestehende Straßennetz den zusätzlichen Verkehr nur eingeschränkt aufnehmen. Mehrere Knotenpunkte erreichen während der Umleitungen ihre Kapazitätsgrenzen oder überschreiten sie.

Als besonders kritisch gelten unter anderem:

Kreisverkehr Annonaystraße/Gartenstraße

Stuttgarter Straße/Industriestraße

Kawag-Kreisel (Weissacher Straße/Stuttgarter Straße)

Stuttgarter Straße/Eugen-Adolf-Straße

Dort drohen Rückstaus, längere Wartezeiten und stockender Verkehr. Um die Situation zu stabilisieren, greifen die Planer in den Verkehrsablauf ein: Ampeln werden angepasst, Grünphasen verlängert und einzelne Fahrbeziehungen eingeschränkt. Teilweise werden auch Fußgängerquerungen verändert, zudem entfällt vorübergehend die Vorrangschaltung für Busse, die dadurch nicht mehr bevorzugt durch den Verkehr geführt werden.

„Unser innerstädtisches Straßennetz wird zeitweise definitiv an seine Belastungsgrenzen kommen“, sagte OB Friedrich. Die drei Tage im Mai gelten als Testlauf. Die Stadt will genau beobachten, wie sich der Verkehr entwickelt, und bei Bedarf nachsteuern. Der Verkehrsplaner Jürgen Karajan kündigte eine Auswertung an: Verkehrszahlen sollen vor, während und nach der Sperrung erfasst werden.

Denn weitere Einschränkungen sind bereits absehbar: Gesamtprojektleiter Khostwal zufolge sind für das Jahr 2027 insgesamt 13 Tage mit Vollsperrungen auf der B 14 vorgesehen – die Sperrung im Mai ist damit nur ein erster Vorgeschmack.

Trotz aller Planungen bleibt die Skepsis im Gemeinderat: „Ich habe nur eines verstanden: Es gibt ein Chaos – egal, was wir machen“, sagte der Stadtrat Heinz Franke.

Die Stadt will die Auswirkungen während der Sperrung genau auswerten – auch, um sich auf weitere Einschränkungen in den kommenden Jahren besser vorbereiten zu können.