Wegen Bauarbeiten an der neuen Anschlussstelle Backnang-West wird die B14 im Mai drei Tage lang voll gesperrt. Die Stadt rechnet mit massiven Verkehrsproblemen.
Rund 28.000 Fahrzeuge täglich, darunter etwa 3000 Lastwagen, müssen Ende Mai anders durch und um Backnang (Rems-Murr-Kreis) geführt werden. Grund ist die dreitägige Vollsperrung der B 14 vom 26. bis 28. Mai: In diesem Zeitraum wird der Abschnitt zwischen Backnang-Süd und Backnang-Mitte vollständig gesperrt, der Verkehr muss dann auf andere Straßen ausweichen.