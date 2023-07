1 Helene Fischer schwebt unter dem niedrigen Hallendach. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die Schleyerhalle steht vor dem Aus. Ein Neubau, der 19 000 Besucher fasst, soll sie ersetzen. Was sagen die Nutzer dazu? Konzertveranstalter begrüßen die Pläne – haben aber auch Wünsche.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der Schein ist wichtiger als das Sein. Das ist so in einer Branche, in der das Lachen erwartet und die gute Laune garantiert sein soll. Von Helene Fischers fünf Auftritten in der Schleyerhalle Anfang Mai drang nur Jubel, Trubel, Heiterkeit nach außen. Doch hinter den Kulissen hat es durchaus geknirscht und gekracht.