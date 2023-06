9 Ganz oben und zufrieden: Stefan Wille von Leonhard Weiss, Kreissparkassen-Sprecherin Isabel Kurz und der leitende Architekt der KSK, Norbert Schröter (von links) stehen auf dem Balkon einer der Wohnungen im fünften Stock . . . Foto: Jürgen Bach

In Ludwigsburger realisiert die Kreissparkasse direkt neben ihrer Zentrale einen Megabau, der mehrere Nutzungen vereint. Unter anderem entstehen exklusive Wohnungen. Das Projekt stellt die Verantwortlichen vor etliche Herausforderungen.









Höher hätte die Kreissparkasse nicht mehr bauen dürfen. Der Bebauungsplan der Stadt Ludwigsburg hätte es nicht zugelassen. Denjenigen, die einmal eine der elf Wohnungen im vierten oder fünften Geschoss des Neubaus an der Schillerstraße bewohnen werden, wird sich dennoch in Richtung Westen ein grandioser Blick eröffnen – weit über die Weststadt hinaus. In so luftiger Höhe kann man in der City nur an wenigen Orten wohnen, darüber hinaus ragen im Grunde nur die Wohnungen im Marstall mit seinen 17 Stockwerken.