Neubau in Stuttgart: „Starkes Zeichen für Kultur“ –SPD/Volt sichern Haus für Film und Medien Mehrheit

Dem Kulturprojekt in der Landeshauptstadt fehlten entscheidende Stimmen. Nun scheint die Investition gesichert. Die Auswirkungen von Kürzungen für den Betrieb sind unklar.

Der umstrittene Neubau des Hauses für Film und Medien in der Landeshauptstadt ist gesichert. Bei der entscheidenden Abstimmung am Donnerstag im Gemeinderat wollen Sozialdemokraten und Volt dem von CDU und Grünen beworbenen, 115 Millionen Euro teuren Projekt zustimmen. Die drei Fraktionen verfügen über 37 von 60 Stimmen, OB Frank Nopper (CDU) über die 61. Die Sitzung wurde um eine Stunde auf 15.30 Uhr vorverlegt, damit Nopper teilnehmen kann. Bis zur Erklärung der SPD am Mittwochnachmittag war mit einer knappen Abstimmung gerechnet worden.

Das Haus für Film und Medien soll zwischen dem neuen Breuninger-Parkhaus und der Leonhardskirche an der B 14 gebaut werden. Wegen der städtischen Haushaltsmisere mit einer geplanten Neuverschuldung in Höhe von 845 Millionen Euro im Etat 2026/2027 ist die Investition in der Diskussion. Sie könnte nach der Eröffnung von 2029 an Folgekosten von 7,4 bist 9,4 Millionen Euro pro Jahr auslösen. Stuttgart plant bis 2030 wegen der Wirtschaftskrise und zahlreicher Projekte mit einer Verschuldung von 2,8 Milliarden Euro. Das Regierungspräsidium Stuttgart (RP) hat darauf hingewiesen, dass vorgesehene Kreditermächtigungen nicht in voller Höhe genehmigt werden könnten.

In der Fraktionsgemeinschaft SPD/Volt war das Filmhaus mehrfach diskutiert worden. „Wir sind als Fraktionsgemeinschaft nun zu der Überzeugung gelangt, dass wir diese Investition unterstützen wollen. Der Neubau schlägt eine Brücke zum Leonhardsviertel und soll für die breite Stadtgesellschaft zugänglich werden“, sagte Tillmann Bollow (Volt). Das Haus solle Bildung und Wissen vermitteln und gebe jungen Menschen Raum, so Celine Hirschka von Volt. Sara Dahme (SPD) erklärte, man wolle ein „starkes Zeichen für Kunst und Kultur setzen“, nachdem im Doppelhaushalt (dem SPD/Volt nicht zugestimmt hatte) Kürzungen im Kulturbereich in Höhe von insgesamt 8,95 Millionen Euro beschlossen worden waren.

Einzigartige Bildungseinrichtung für Stuttgart

Kulturbürgermeister Fabian Mayer (CDU) hatte die Investition in der Sitzung des Städtebauausschusses am Dienstag beworben. In dem Neubau wird es zwei Kinosäle mit 290 und 100 Plätzen und diverse Studioräume sowie eine medienhistorische Ausstellung geben. Es handele sich um eine bundesweit einzigartige Bildungseinrichtung für Medienkultur und Medienpädagogik. Mayer will die Betriebskosten um zwei auf (samt Abschreibung) 7,4 Millionen Euro kürzen. Welche Auswirkungen dies auf die Programmplanung hätte, ist unklar.

Das Finanzreferat von Bürgermeister Thomas Fuhrmann (CDU) weist in der Beschlussvorlage auf den „hochdefizitären Betrieb“ des Hauses hin. Die Landeshauptstadt sei finanziell an den „Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit“. Fuhrmann selbst äußerte sich im Ausschuss nicht.

Umfangreiche Vorarbeiten für Medienhaus

Für den Neubau wurden umfangreiche Vorarbeiten getätigt. Laut Peter Holzer, dem Leiter des Hochbauamtes, wurden 10,6 Millionen Euro bereits für den Abriss von Teilen des alten Breuninger-Parkhauses, eine Bohrpfahlwand und die Rückverankerung dieser ausgegeben. Bohrpfähle und Anker sowie später Teile des Aufzugsschachts und Treppenhauses des Neubaus greifen teilweise „punktuell und kleinräumig flächenhaft in den Gipskeuper ein“, teilt die Stadt auf Anfrage mit.

Blick auf die Großbaustelle für das Film-und Medienhaus, den Mobilitäts Hub und das neue Breuninger Parkhaus. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Der Gipskeuper dient als Schutzschicht vor aufsteigendem Mineralwasser. Ein Eingriff in diese Schutzschicht ist im Heilquellenschutzgebiet verboten. Die Wasserbehörde im Amt für Umweltschutz hatte der Stadt für das Bauvorhaben eine Befreiung erteilt. Nach dem Beschluss am Donnerstag will die Stadt bis zum 2. Februar Rohbauarbeiten für rund 16 Millionen Euro vergeben.