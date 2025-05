Neubau in Steinheim

1 Das Feld für das neue Rathaus wurde schon bereitet. Die Abbrucharbeiten waren allerdings teurer als gedacht. Foto: Werner Kuhnle)

Die Stadt Steinheim will einen neuen Verwaltungssitz bauen. Jetzt liegt die Kostenberechnung bevor – die sich deutlich über der bisherigen Schätzung bewegt.











In den sozialen Medien ist immer wieder lautes Murren über den geplanten Neubau des Steinheimer Rathauses am Marktplatz zu vernehmen. Dafür sei plötzlich Geld da, für anderes nicht, lautet grob gesagt der Tenor. Wasser auf die Mühlen der Kritiker könnte nun die Kostenberechnung sein, die am Dienstagabend im Gemeinderat präsentiert wurde.