Neubau in Marbach: Klein oder groß, das ist die Frage beim geplanten Hallenbad

1 Das alte Hallenbad in Marbach ist stillgelegt, ein neues soll errichtet werden. Foto: Avanti/Ralf Poller

Die Stadt Marbach am Neckar will ein neues Hallenbad bauen. Doch dabei ist sie in finanzieller Hinsicht nahezu auf sich allein gestellt. Bald soll sich zeigen, welche Variante man sich leisten will und kann.











Seit der Schließung des Hermann-Zanker-Bads auf der Schillerhöhe wegen Sicherheitsmängeln bündelt die Stadt viele Kräfte im Rathaus, um so schnell wie möglich einen Ersatz für Schüler und Vereine bereitzustellen. „Unser Ziel ist nach wie vor, ein neues Hallenbad 2027 in Betrieb zu nehmen. Ob sich das umsetzen lässt, muss sich aber erst zeigen“, sagt die Erste Beigeordnete Franziska Wunschik. Sicher wissen dürfte man indes schon in naher Zukunft, auf welche Variante es hinauslaufen soll, eine große mit zwei Becken oder eine kleine mit nur einem. „Das soll bei den anstehenden Haushaltsberatungen entschieden werden“, sagt Wunschik.