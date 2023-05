Neubau in der Königstraße

1 Der Neubau der Firma Signa Foto: Signa

Für den Neubau an der Ecke König-/Schulstraße will die Firma Signa Real Estate ein städtisches Grundstück unterbauen. Doch welcher Preis ist angemessen?









Im Stuttgarter Gemeinderat ist das Neubauprojekt der Firma Signa Real Estate an der Ecke König-/Schulstraße auf mehr Begeisterung gestoßen, als den betroffenen Anrainern lieb ist. Sie fürchten während der bis zu dreijährigen Bauzeit um die Erreichbarkeit ihrer Läden. Obwohl nicht alle Stadträte so euphorisiert wirkten wie Michael Schrade (Freie Wähler), der meinte, man solle ohnehin das Planen Experten wie jenen der Signa überlassen, scheint das Projekt in trockenen Tüchern.