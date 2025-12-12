Neubau des Leinfelder Schwimmbads: Das Becken ist zu erkennen, der Sprungturm wird betoniert

1 So sieht es aktuell an der Hallenbad-Baustelle aus. Foto: Philipp Braitinger

Die Bauarbeiten für das neue Hallenbad Leinfelden schreiten voran. Liegen sie auch im Zeit- und Kostenrahmen?











Das neue Hallenbad in Leinfelden wächst in die Höhe. Auf der Baustelle zeichnet sich das Becken schon ab, genauso wie viele Innenwände der unterschiedlichen Ebenen des Bauwerkes. „Man kann schon erkennen, was zukünftig im Bad passiert“, sagte die Hochbauamtsleiterin Tanja Arnold während der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses. Auch der Sprungturm werde bereits betoniert. Im Februar sollen die Zimmermannsarbeiten beginnen.