Rund drei Jahre nach der Vorstellung einer Machbarkeitsstudie für den Neubau der Schleyerhalle will die Stadt über die Zukunft ihrer Veranstaltungsstätte entscheiden. Dazu soll ein Markterkundungsverfahren in Auftrag gegeben werden. Klar ist: Aus dem Haushalt wird die Landeshauptstadt diese Investition nicht stemmen können. In Rede stehen voraussichtliche Baukosten von einer halben Milliarde Euro. Doch diese Summe soll im Etat nicht auftauchen.

Die Machbarkeitsstudie war 2023 dem Aufsichtsrat der Objektgesellschaft Schleyerhalle und Neue Arena (womit die Porsche-Arena gemeint ist) präsentiert worden. Zum Jahresende sollte der Gemeinderat für den Doppelhaushalt 2024/2025 einen Baukostenzuschuss in Höhe von 250 Millionen Euro beschließen, weitere 50 Millionen sollten aus der Vergabe der Namensrechte kommen, nochmals 50 Millionen sollte sich die stadteigene Betreibergesellschaft in.Stuttgart von der Bank holen.

Die „Grobkostenschätzung netto inklusive Nebenkosten“ krankte schon damals am veralteten Stand. Der war 2023 mit November 2021 angegeben worden und ließ damit die seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine sprunghaft gestiegenen Baukosten unbeachtet. Inzwischen zeigen Baukostenindizes eine Steigerung seit 2021 um rund 38 Prozent. Die Halle bewegt sich damit unaufhaltsam auf Kosten von einer halben Milliarde Euro zu.

Entscheidung über Halle blieb aus

Die Entscheidung blieb Ende 2023 aus, auch weil sich Finanzbürgermeister Thomas Fuhrmann (CDU) und Baubürgermeister Peter Pätzold (Grüne) in der Frage nach einem Architektenwettbewerb massiv verhakten. Der Finanzer auf der Bürgermeisterbank pochte auf die Vergabe an einen Generalübernehmer, der nicht nur den Beton gießen, sondern vorab auch eine kostengünstige Form finden sollte. Nur so sei der sportliche Zeitrahmen von 21 Monaten reiner Bauzeit zu halten. Abgerissen werden sollte im September 2026, der Testbetrieb zur Eröffnung sollte am 1. Januar 2029 anlaufen.

Desaströse Haushaltslage

Nicht nur diese Zeitplanung ist Makulatur. Fuhrmann hat sich angesichts der desaströsen Haushaltslage längt vom brüchigen Finanzierungsmodell verabschiedet. 2025 reiste er nach Manchester, um der Oak View Group (Hauptsitz: Denver, Colorado) im dortigen Neubau der Coop-Live-Arena den Stuttgarter Bauplatz anzudienen. Er habe dabei „nicht den roten Teppich ausgerollt“, betonte der Aufsichtsratsvorsitzende der Objektgesellschaft gegenüber unserer Zeitung.

Die multifunktionale Schleyerhalle war eigentlich als Sportarena (im Bild der ADAC-Supercross) konzipiert. Mittlerweile gilt sie als veraltet. Foto: www.imago-images.de

Fuhrmann sprach für Oak View eine Einladung nach Stuttgart aus. Das Unternehmen verfügt über Verträge mit Künstlern und könnte daher den Betrieb übernehmen und dabei für eine Grundauslastung sorgen. Die aktuelle Anfrage unserer Zeitung, ob der Besuch inzwischen stattgefunden oder Oak View bisher die kalte Schulter gezeigt hat, blieb unbeantwortet.

Nun soll ein Investor her

Das Drama um den Hallendino - die Schleyerhalle wird im September 43 Jahre alt - soll nun trotz aller Widrigkeiten nach folgenden Drehbuch mit einem Happy End schließen: Der Gemeinderat soll noch vor der Sommerpause, also wohl in der zuvor letzten Sitzung am 30. Juli, ein Markterkundungsverfahren „hinsichtlich eines möglichen Investorenmodells“ billigen. Dazu will die Verwaltung den 60 Stadträten nach drei Jahren Stillstand eine Machbarkeitsstudie samt einer „funktionalen Leistungsbeschreibung sowie einer zu priorisierenden Organisationsstruktur zur Entscheidung vorlegen“, heißt es auf Anfrage. Dabei wolle man die Rahmenbedingungen des Projekts überprüfen.

20.000 Plätze sind Standard

Die Leistungsbeschreibung war selbstbewusst. Sie sah statt heute bis zu 15.500 künftig ein Fassungsvermögen für bis zu 19.000 Zuschauer (mit Bühne 15.000) vor. Die Halle sollte mit 33,5 Metern fast so hoch werden wie das Stadion, um den gestiegenen Anforderungen an zeitgemäßen Bühnenbau gerecht zu werden. Im Grunde soll die neue Veranstaltungsarena in jede Richtung wachsen. Umwelt- und Artenschutz, die lokale Biodiversität und der Klimaschutz spielen zudem eine zentrale Rolle. Nicht alle sehen im Neubau den richtigen Weg. Linke/SÖS-plus und Puls plädieren für Alternativen, die da vor allem hießen, das Dach der alten Halle zu heben.

Stadt will Kredit umgehen

Doch das ist die Minderheit. Die Haushaltskoalition aus CDU und Grünen hat im defizitären Etat 45 Millionen Euro als Investitionszuschuss für eine neue Halle untergebracht. Angedacht werden soll damit ein Public-Private-Partnership (PPP)-Modell. „Je nach Ausgestaltung“, sagt die Verwaltung auf Anfrage, könnte das so aussehen: Ein privater Partner könnte „einseitig in finanzielle Vorleistung gehen“. Das würde dann als „kreditähnliches Rechtsgeschäft“ eingestuft werden. Die Stadt bräuchte dafür die Genehmigung des Regierungspräsidiums (RP). Die müsse man aber „nicht unmittelbar im Rahmen der Haushaltssatzung erörtern“. In den Etats wären „lediglich die entsprechenden Zahlungsverpflichtungen abzubilden“, denn im klassischen Sinne sei ein PPP-Projekt „nicht als Kredit zu betrachten“. Ob das die Rechtsaufsicht gnädig stimmt ist dennoch fraglich. Das RP hat der Stadt einen rigorosen Sparkurs verordnet.

Zieht Stuttgart große Namen an?

Für die Machbarkeitsstudie gebe es durchaus Adressaten, heißt es im Gemeinderat. Neben Oak View, die in Wien von CTS Eventim beim 450 bis 500 Millionen Euro teuren Bau einer Eventhalle mit 20 000 Plätzen ausgebootet wurde (die Stadt Wien zahlt bis zu 153 Millionen), wird der Großveranstalter Live Nation genannt. Er ist in München beim Bau einer Halle für ebenfalls 20 000 Zuschauer im Boot. Auch die Anschutz Entertainment Group, die in Hamburg und Berlin Hallen füllt, wäre ein potenter Ansprechpartner. Die CDU im Rat drängt auf die PPP-Lösung. Sie müsse allerdings so ausgestaltet werden, dass die Stadt „zu jeder Zeit eine ausreichende Hoheit in für sie wichtigen Fragen behält“.