Mit wenig eigenem Geld will die Landeshauptstadt einen Bauherrn und Betreiber für die neue Veranstaltungsarena im Neckarpark einwerben.
Rund drei Jahre nach der Vorstellung einer Machbarkeitsstudie für den Neubau der Schleyerhalle will die Stadt über die Zukunft ihrer Veranstaltungsstätte entscheiden. Dazu soll ein Markterkundungsverfahren in Auftrag gegeben werden. Klar ist: Aus dem Haushalt wird die Landeshauptstadt diese Investition nicht stemmen können. In Rede stehen voraussichtliche Baukosten von einer halben Milliarde Euro. Doch diese Summe soll im Etat nicht auftauchen.