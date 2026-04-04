Neuausrichtung im Ammolite: Neues Designkonzept im Sternerestaurant im Europa-Park

Der Europa Park ist der einzige Freizeitpark der Welt mit einem Zwei-Sterne-Restaurant. Jetzt hat das Ammolite einen Neustart gewagt. Was auch mit einem Schloss im Elsass zu tun hat.
Auch Restaurants haben eine Halbwertszeit. Irgendwann geht der Küchenchef, verabschiedet man sich vom Konzept, versucht sich an einem anderen Stil. Alles hat seine Zeit – und selbst Küchen unerliegen Trends und Moden. Und auch das Interieur eines Lokals braucht irgendwann mehr als eine neue Wandfarbe. „Natürlich nutzt sich ein Restaurant auch ab“, sagt Thomas Mack, geschäftsführender Gesellschafter des Europa-Park.