Noch ist der Einstieg von Porsche als zweitem Investor neben Mercedes formaljuristisch nicht besiegelt. Am vergangenen Dienstag, bei der Vorstellung des selbst ernannten Weltmarken-Bündnisses, blieb es von Seiten der Verantwortlichen des VfB Stuttgart bei einer Ankündigung: Die Veräußerung der Anteile an der AG soll noch in diesem Sommer über die Bühne gehen und von der Deutschen Fußball Liga (DFL) abgesegnet werden.

Man darf annehmen, dass sowohl der Bundesligist als auch der neue Anteilseigner über ausreichend juristisches Know-How verfügen, um am Ende nicht über formale Hürden zu stolpern. Die Statuten der DFL halten einige davon bereit. Die wohl wichtigste Vorgabe zur Integrität des Wettbewerbs und Beschränkung von zu großer Einflussnahme von Investoren lautet: Kein Geldgeber darf mit mehr als zehn Prozent an mehr als einem Club beteiligt sein. Für den VfB bedeutet das, dass Porsche sich mit maximal 9,99 Prozent an der VfB AG beteiligen darf. Schließlich befindet sich Bundesliga-Konkurrent VfL Wolfsburg bereits im Vollbesitz des Mutterkonzerns VW.

Porsche wird wohl weniger Anteile besitzen als Mercedes

In „ähnlicher Größenordnung“ wie bei Ankerinvestor Mercedes sollen sich die Porsche-Anteile langfristig bewegen, hieß es bei der Ankündigung am Dienstag. In einem ersten Schritt sollen fünf Prozent nach Zuffenhausen veräußert werden, weitere sollen folgen. Der Untertürkheimer Autobauer hält 11,61 Prozent im Wert von rund 40 Millionen Euro, Ausrüster Jako 1,16 Prozent. Auch wenn sich deren Anteile durch den Einstieg von Porsche mit maximal 9,9 Prozent leicht nach unten verschieben werden, wird Mercedes wohl größter Anteilseigner am VfB bleiben.

Eine zweite wichtige Einschränkung seitens der DFL zielt auf das Mitwirken ein und desselben Unternehmens bei mehreren Clubs. Maximal drei Beteiligungen sind zulässig. VW hat mit dem Einstieg durch seine Tochter Porsche beim VfB sein Potenzial ausgeschöpft. Nach Wolfsburg und dem FC Bayern München, an dem die VW-Tochter Audi mit 8,3 Prozent beteiligt ist, schließt sich für VW mit der dritten Beteiligung innerhalb der ersten und zweiten Liga die Türe für weitere Invests. Wobei man hier, wie der Sportrechtsexperte Marius Breucker, die Frage aufwerfen kann, warum sich eine solche Beteiligung ausgerechnet auf drei Clubs beschränkt. Vermutlich geht man in der Liga davon aus, dass bei drei von 18 Mannschaften ein Interessenskonflikt wenn nicht ausgeschlossen, dann doch zumindest stark minimiert werden kann.

Sponsoring-Aktivitäten, wie ihn der weltweit zweitgrößte Automobilkonzern im deutschen Profifußball mannigfach unterhält, sind von all den Beschränkungen ausgenommen. Weshalb sich die DFL-Statuten auch nicht an einem Mehrfach-Engagement des neuen Namensgebers der Stuttgarter Arena stören. MHP fungiert zugleich als Hauptsponsor des 1. FC Heidenheim.

Der VfB und Parallelen zum FC Bayern München

Im 1. FC Heidenheim und im SV Darmstadt 98 rücken zur kommenden Saison zwei Clubs ins Fußball-Oberhaus auf, die noch eine ziemlich anachronistische Rechtsform pflegen: Beides sind eingetragene Vereine. Davon gibt es in der Bundesliga ansonsten nur noch den SC Freiburg, Mainz 05 und Union Berlin. Alle anderen sind Kapitalgesellschaften verschiedenster Prägung.

Als Aktiengesellschaft wie der VfB sind Bayern München und Eintracht Frankfurt eingetragen. Strukturell ähnelt der VfB am ehesten dem FC Bayern. Die Bayern haben nur 24,9 Prozent ihrer Anteile veräußert, gleichmäßig verteilt auf Audi, Allianz und Adidas. Bei wichtigen Entscheidungen greift die sogenannte Sperrminorität, wodurch die Mitglieder bei wichtigen Entscheidungen das letzte Wort haben. Mehr als 24,9 Prozent wird auch der VfB nicht abgeben. Und noch eine Parallele gibt es zwischen dem Rekordmeister und den Stuttgartern: Nirgendwo sonst engagieren sich zwei konkurrierende Autofirmen: Beim VfB Mercedes und Porsche, bei den Bayern neben Audi künftig auch BMW – bei den Basketballern.