Trigema-Affe „Charly“ mit neuem Werbespot im Video

Zur besten Sendezeit vor der Tagesschau läuft am Mittwochabend der neue Trigema-Werbespot, indem Affe Charly als „KI-Influencer“ auftritt. Das Video zum Nachschauen.

Seit Tagen macht Trigema in den sozialen Medien auf seinen neuen geplanten Affen-Werbespot aufmerksam. An diesem Mittwochabend ist er nun kurz vor der ARD-Tagesschau ausgestrahlt worden. „Ein Jahr nach seinem Jobwechsel zum KI-Fashion Influencer kehrt Trigema-Affe Charly mit einer neuen Botschaft zurück auf die Bildschirme“, kündigte der Textilhersteller aus Burladingen bereits am Mittwochvormittag an.

Für alle, die den Werbespot nicht gesehen haben oder ihn noch einmal anschauen möchten, hier im Video:

Neuer Trigema-Affe Charly

In Zeiten von Fast-Fashion soll sich das Firmenmaskottchen als sogenannter „Slow-Fashion-Influencer“ zeigen, schreibt Trigema: Charly spreche „Klartext, wenn es um Nachhaltigkeit, Qualität und Verantwortung geht“, heißt es von dem Unternehmen.

Trigema-Affe Charly als „KI-Influencer“. Foto: Trigema

„Er macht deutlich, dass Technologie und Wertebewusstsein kein Widerspruch sind“, sagt Trigema-Co-Chef Wolfgang Grupp junior. Und Co-Chefin Bonita Grupp ergänzt: „Charly verkörpert, wofür wir bei Trigema stehen: für nachhaltige, faire und zeitlose Mode, produziert in Baden-Württemberg.“