Neuauflage von Kommissar Rex: Drehstart in Wien

Die neuen Folgen von "Kommissar Rex" sind aktuell in Arbeit. Die Dreharbeiten der neuen Krimireihe haben in Wien bereits begonnen. Ein genauer Termin für die Ausstrahlung ist aktuell jedoch noch nicht bekannt gegeben worden.

Es geht endlich los: Aktuell entsteht in der österreichischen Hauptstadt Wien die Neuauflage der beliebten Krimiserie "Kommissar Rex". Wie der mitverantwortliche Sender Sat.1 bekannt gab, werden derzeit die sechs Folgen der neu entstehenden Reihe an Originalschauplätzen gedreht. Die fertigen Folgen werden dann sowohl in Sat.1 als auch beim österreichischen ORF voraussichtlich 2026 zu sehen sein.

Neben dem ermittelnden Schäferhund übernimmt Maximilian Brückner (46) die Hauptrolle des Kommissars Max Steiner. "Mit den Hunden durfte ich schon Wochen vorher trainieren und auch diese sind bereit für den Drehstart. Deshalb freue ich mich riesig, wenn wir mit unserem Dreh endlich im schönen Wien loslegen", sagte Brückner laut Sender. Als seine Chefin, Major Evelyn Leitner, wird Schauspielerin Doris Golpashin (44) zu sehen sein.

In ihrem Statement gab sie zu verstehen, dass es für sie als Österreicherin eine Herzensangelegenheit sei, ein fester Bestandteil des "Kommissar Rex"-Teams zu sein. Außerdem sei auch ihr allererster Drehtag ihrer Laufbahn bei der ursprünglichen Serie gewesen. "Dreharbeiten in Wien - es fühlt sich für mich also in vielerlei Hinsicht wie nach Hause kommen an. Ich freu' mich auf die Zeit!", so Golpashin weiter.

Darum geht es in der neuen "Kommissar Rex"-Reihe

Kommissar Max Steiner (Brückner) ermittelt erneut an der Seite seines treuen Schäferhunds Rex. Gemeinsam mit seinem Kollegen Felix Burger (Ferdinand Seebacher, 35), dem Pathologen Dr. Tom Wippler (Alfred Dorfer, 63) und der Einsatzleiterin Major Evelyn Leitner (Golpashin) untersucht er einen gescheiterten Bombenanschlag sowie einen rätselhaften Todesfall in einem Fiaker. Auch privat steht Steiner vor einer Herausforderung: Seine erwachsene Tochter Anna (Sophie Borchhardt) kehrt überraschend aus Südamerika zurück - und bringt emotionale Turbulenzen mit sich.

Kommissar Rex: Das waren die bisherigen Stars der Serie

Tobias Moretti (65) spielte ab 1994 das erste Herrchen von Rex. Mit der Rolle als Kriminalinspektor Richie Moser gelang ihm der große Durchbruch, genauso wie Karl Markovics (61) als Mosers Assistent Ernst Stockinger. Der unter einer Hundephobie leidende "Stocki" wurde zum heimlichen Star der Serie, 1996 bekam er mit "Stockinger" sogar einen eigenen Ableger spendiert.

Gedeon Burkhard (55) übernahm als Alexander Brandtner 1998 die Hauptrolle von Tobias Moretti. 2001 stieg der Schauspieler aus der beliebten Serie wieder aus. Alexander Pschill (54) übernahm bis zum Serienende 2004 als Marc Hoffmann. 2008 belebte der italienische Sender Rai "Kommissar Rex" neu, zuerst als Ko-Produktion mit dem ORF, dann als "Il Commissario Rex" rein italienisch.

Die humorvolle Krimiserie wurde in 125 Länder verkauft und unter anderen in Sprachen wie Mandarin oder Vietnamesisch übersetzt. Diverse europäische Länder starteten eigene Adaptionen, von Polen bis Portugal. 2019 ging in Kanada das englischsprachige Remake "Hudson & Rex" an den Start, das wiederum in über 120 Länder verkauft wurde.