Kathy Bates ermittelt in der Neuauflage von "Matlock". Die Stars der Originalserie spielen darin keine Rolle. Doch was machen Andy Griffith, Nancy Stafford oder Daniel Roebuck heute?

Oscarpreisträgerin Kathy Bates (77) ermittelt wieder in der gefeierten Neuauflage der Anwaltsserie "Matlock". Staffel zwei mit 16 Folgen startet hierzulande am 30. Mai. Mit der Originalserie hat die TV-Show wenig zu tun. Kathy Bates spielt die wohlhabende pensionierte Anwältin Madeline Kingston, die für den Tod ihrer Tochter Ellie Gerechtigkeit sucht. Dabei schlüpft sie in die Rolle der verarmten Witwe Madeline "Matty" Matlock.

Die Stars der Originalserie "Matlock", die zwischen 1986 und 1995 lief, spielen keine Rolle in der Neuauflage. Einige von ihnen stehen aber bis heute vor der Kamera. Das wurde aus den Schauspielern...

Andy Griffith

Im Mittelpunkt der Anwaltsserie stand Ben Matlock, gespielt von Andy Griffith (1926-2012), ein Strafverteidiger, der für seine bodenständige Art und seinen scharfen Verstand bekannt ist. Griffith hatte seine Karriere schon in den 1950er Jahren begonnen und wurde ab 1960 mit seiner "Andy Griffith Show" berühmt. Als er zu Matlock wurde, war er bereits 60 Jahre alt. Vor der Kamera stand er auch danach noch, bis wenige Jahre vor seinem Tod. Der Schauspieler starb 2012 an den Folgen eines Herzinfarkts, er wurde 86 Jahre alt.

Nancy Stafford

Nancy Stafford (71) spielte in der Pilotfolge von "Matlock" mit und kehrte in der zweiten Staffel im Jahr 1987 als Anwältin Michelle Thomas zum Cast zurück. Nach "Matlock" moderierte Stafford von 1995 bis 2005 die Mode- und Lifestyle-Show "Main Floor". Gastauftritte hatte sie außerdem in Serien wie "Scandal", "The Mentalist" oder "Baywatch". Mit ihrem Ehemann, Pastor Larry Myers, lebt sie auf einer Ranch in der Nähe von Los Angeles.

Julie Sommars

Julie Sommars (86) spielte Julie March, eine Staatsanwältin, an der Ben Matlock nicht nur berufliches Interesse hatte. Für diese Rolle wurde die Schauspielerin 1990 für den Golden Globe Award als beste Nebendarstellerin in einer Fernsehserie nominiert. Den Preis hatte sie 1970 bereits für ihre Rolle in "The Governor and J.J." gewonnen. Sommars verließ "Matlock" wie ihre Kollegin Stafford, als die Produktion aus Los Angeles wegverlegt wurde. Die 86-Jährige zog sich Anfang der 1990er Jahre aus dem Schauspielgeschäft zurück und ging in den öffentlichen Dienst. Heute lebt sie Medienberichten zufolge ein ruhiges Leben in Kalifornien.

Kene Holliday

Kene Holliday (76) spielte in den ersten drei Staffeln Tyler Hudson, den Privatdetektiv von Ben Matlock. Der Schauspieler musste die Serie aber 1989 aufgrund seiner Drogenprobleme verlassen. Nach einem Aufenthalt in einer Entzugsklinik gelang Holliday eine Kehrtwende in seinem Leben. Er hatte Gastauftritte in bekannten Serien wie "Law & Order: New York", "The District" oder "Ein Colt für alle Fälle". Im Kino war der 76-Jährige, der in dritter Ehe mit Linda Copling verheiratet ist, in "The Great World of Sound" und "Everybody's Fine" mit Robert De Niro in der Hauptrolle zu sehen.

Daniel Roebuck

Daniel Roebuck (63) spielte in früheren Staffeln von "Matlock" mehrere kleinere Rollen. In den letzten drei Seasons wurde er als Cliff Lewis, Ben Matlocks jüngerer Anwaltskollege und Privatdetektiv, zum festen Bestandteil der Serie. Roebuck hat sich anschließend eine erfolgreiche Karriere aufgebaut und war unter anderem in "Lost", "Desperate Housewives" und "Six Feet Under" sowie in einigen Horrorfilmen von Regisseur Rob Zombie zu sehen. Er steht bis heute vor der Kamera. Im Jahr 2020 gründete er die gemeinnützige Produktionsfirma "A Channel of Peace", in der er gemeinsam mit seiner Frau Tammy arbeitet.

Brynn Thayer

Brynn Thayer (76) war in der sechsten Staffel von "Matlock" als Roxanne Windemere zu sehen. Später kehrte sie als Anwältin Leanne MacIntyre, Ben Matlocks Tochter, zur Serie zurück. Leanne verließ "Matlock" nach der achten Staffel, als die Figur nach Los Angeles zog, um dort ihre eigene Anwaltskanzlei zu gründen. Brynn Thayer ist bekannt für ihre Darstellung der Jenny Wolek in der langjährigen Seifenoper "Liebe, Lüge, Leidenschaft". Außerdem war sie in "Suits" als Lily Specter zu sehen, der Mutter von Gabriel Machts Figur Harvey Specter, und ist weiterhin in Hollywood aktiv.

Kari Lizer

Kari Lizer (64) spielte in Staffel zwei Matlocks Mitarbeiterin Cassie Phillips. Später wechselte sie hinter die Kulissen und arbeitete als Drehbuchautorin und Produzentin unter anderem an "Will & Grace", "Call Your Mother" und "The New Adventures of Old Christine" mit Julia Louis-Dreyfus in der Hauptrolle mit.

Linda Purl

Linda Purl (70) spielte in der ersten Staffel Ben Matlocks Tochter Charlene Matlock. Sie hatte auch Rollen in den Serien "The Office", "True Blood" oder "General Hospital". Purl ist zudem als Sängerin aktiv und veröffentlichte mehrere Studioalben. Die Schauspielerin ist seit 2020 mit dem "Dallas"-Star Patrick Duffy liiert.