Kathy Bates ermittelt in der Neuauflage von "Matlock". Die Stars der Originalserie spielen darin keine Rolle. Doch was machen Andy Griffith, Nancy Stafford oder Daniel Roebuck heute?
Oscarpreisträgerin Kathy Bates (77) ermittelt wieder in der gefeierten Neuauflage der Anwaltsserie "Matlock". Staffel zwei mit 16 Folgen startet hierzulande am 30. Mai. Mit der Originalserie hat die TV-Show wenig zu tun. Kathy Bates spielt die wohlhabende pensionierte Anwältin Madeline Kingston, die für den Tod ihrer Tochter Ellie Gerechtigkeit sucht. Dabei schlüpft sie in die Rolle der verarmten Witwe Madeline "Matty" Matlock.