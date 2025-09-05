Neuanfang nach dem Gefängnis: Boris Becker über Ehefrau Lilian: Sie ist jetzt mein Kapitän

Boris Becker und seine Ehefrau Lilian haben nach seiner Zeit im Gefängnis neu angefangen. Im gemeinsamen "Spiegel"-Interview verrät der Ex-Tennisstar: "Sie ist mein Kapitän."

Boris Becker (57) hat sein Leben nach der Zeit im Gefängnis neu sortiert. Die wichtigste Rolle spielt dabei offenbar seine Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (35). In einem "Spiegel"-Interview zu seinem neuen Buch "Inside", das am 10. September erscheint, erklärt er: "Ich bin nicht gelangweilt von mir, ich komme allein ganz gut zurecht. Trotzdem weiß ich, dass ich stärker bin in einem Team. Wer ist jetzt Teil meiner Mannschaft? Der wichtigste Teil ist meine Frau, sie ist jetzt sozusagen mein Kapitän."

Dabei litt Monteiro wohl zunächst unter der großen Bekanntheit ihres heutigen Ehemanns. Sie erzählt über die Zeit, in der sie Becker kennenlernte, im "Spiegel": "Als wir uns getroffen haben, war ich gerade 28 Jahre alt." Sie sei auf ihre Karriere fokussiert gewesen. "Das größte Problem für mich war, dass Boris sehr berühmt war. Es war zu viel Aufmerksamkeit." Die Coronazeit habe ihnen Privatheit geschenkt und "die Möglichkeit, uns richtig kennenzulernen". Rückblickend erzählt sie zudem von Beckers Worten vor der Urteilsverkündung: Sollte er für Jahre ins Gefängnis müssen, solle sie nicht auf ihn warten, sondern ihr Leben weiterleben. "Ich war fast gekränkt von seinem Vorschlag."

"Wir haben die Situation in die Hände genommen"

Im April 2022 war Becker wegen des Vorwurfs von Insolvenzstraftaten zu 30 Monaten Haft verurteilt worden. Rund sieben Monate davon saß er in den Gefängnissen Wandsworth und Huntercombe ab.

Lilian de Carvalho Monteiro hatte Angst, dass sich ihr Mann im Gefängnis verändert, wie sie in dem gemeinsamen "Spiegel"-Interview weiter verrät: "Dass er gebrochen, traumatisiert, ein anderer Mann sein würde. Aber ich denke, er ist besser aus dem Gefängnis rausgekommen, als er reingegangen ist." Er sei klarer, sagt sie. "Er kam nicht wie ein Verletzter zurück. Wir haben die Situation in die Hände genommen. Wir fangen neu an."

Das Ehepaar Becker erwartet Nachwuchs

Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro leben in Mailand. Im September 2024 gaben sie sich in Portofino das Jawort, im Juli 2025 verkündete Becker, dass Lilian schwanger ist und er zum fünften Mal Vater wird.

Das Kind soll im Dezember zur Welt kommen, wie Boris Becker in einem Podcast ankündigte. Der ehemalige Tennisprofi hat zudem Tochter Anna Ermakova (25) aus einer Affäre mit Angela Ermakova, Sohn Amadeus (15) aus seiner Ehe mit Lilly Becker (49) sowie Noah (31) und Elias (26) mit seiner ersten Ehefrau Barbara Becker (58).