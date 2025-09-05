Neuanfang nach dem Gefängnis: Boris Becker über Ehefrau Lilian: Sie ist jetzt mein Kapitän

Boris Becker und seine Ehefrau Lilian haben nach seiner Zeit im Gefängnis neu angefangen. Im gemeinsamen "Spiegel"-Interview verrät der Ex-Tennisstar: "Sie ist mein Kapitän."
Boris Becker (57) hat sein Leben nach der Zeit im Gefängnis neu sortiert. Die wichtigste Rolle spielt dabei offenbar seine Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (35). In einem "Spiegel"-Interview zu seinem neuen Buch "Inside", das am 10. September erscheint, erklärt er: "Ich bin nicht gelangweilt von mir, ich komme allein ganz gut zurecht. Trotzdem weiß ich, dass ich stärker bin in einem Team. Wer ist jetzt Teil meiner Mannschaft? Der wichtigste Teil ist meine Frau, sie ist jetzt sozusagen mein Kapitän."