Neuanfang in ungewöhnlichem Job: Raus aus dem „Goldenen Knast“ – junge Frau wagt einen mutigen Schritt

Zehn Jahre lang führte Sarah Richter aus Kornwestheim ein Leben, das sie unglücklich machte. Wie die Hochzeit ihres Bruders den Anstoß gab, sich beruflich komplett zu verändern.
Wenn Sarah Richter früher Feierabend hatte und auf dem Weg nach Hause war, hatte sie schon Bauchschmerzen, wenn sie nur an den nächsten Arbeitstag dachte. Zehn Jahre lang hat die 32-Jährige aus Kornwestheim ein Leben geführt, das sie nicht wollte. Dann wagte sie die Veränderung. Inzwischen hat sie als Sängerin ihre Berufung gefunden.