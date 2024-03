Neu-Ulm: Bistro-Gast nach Schwertattacke in Lebensgefahr

Bistro-Gast nach Schwertattacke in Lebensgefahr

1 Der Mann soll Menschen mit einem sogenannten Katana-Schwert angegriffen haben. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Pond5 Images/IMAGO/xh9imagesx

In Neu-Ulm werden ahnungslose Gäste in einem Bistro von einem Mann mit Schwert angegriffen. Ein Opfer kämpft danach um sein Leben. Einem anderen Gast ist zu verdanken, dass nicht noch mehr passierte.











Link kopiert



Bei einer Attacke mit einem japanischen Langschwert in einem Bistro im bayerischen Neu-Ulm sind drei Männer teils lebensgefährlich verletzt worden. Ein 55-Jähriger und ein 81-Jähriger mussten umgehend operiert werden, teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am Donnerstag mit. Dennoch sei der 55-Jährige noch immer in einem kritischen Zustand. Ein weiterer Gast im Alter von 56 Jahren, der den Angreifer überwältigt hatte, kam mit einer leichteren Schnittverletzung davon.