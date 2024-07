1 Münzautomat in einem Waschpark: Ermittler haben die Wohnungen von fünf Männern durchsucht. Foto: IMAGO/Panthermedia/Copyright: xDreamstimexEuroleade

Insgesamt 20 Mal soll eine Diebesgruppe in den vergangenen Monaten Münzeinwurfbehälter in Waschparks in den Landkreisen Neu-Ulm, Günzburg und dem Landkreis Augsburg aufgebrochen haben. Ermittler durchsuchten die Wohnungen der fünf Männer im Alter zwischen 31 und 53 Jahren, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.