Harriet Sperling, die Verlobte von Peter Phillips, durchläuft derzeit den berüchtigten "Balmoral-Test" bei König Charles, Prinz William, Prinzessin Kate und Co. Die 45-Jährige muss bei ihrer ersten Einladung zur königlichen Familie ihre Tauglichkeit als künftiges Royal-Mitglied unter Beweis stellen.

Für Harriet Sperling wird es Ernst: Die 45-jährige Krankenschwester und Verlobte von Peter Phillips (47), Sohn von Prinzessin Anne (76) und ältestes Enkelkind von Queen Elizabeth II. (1926-2022), steht inmitten ihrer großen Bewährungsprobe als künftiges Mitglied der königlichen Familie. Beim traditionsreichen "Balmoral-Test" im schottischen Hochland muss sie aktuell beweisen, dass sie in die Reihen der Royals passt. Mit vor Ort sind neben König Charles III. (76) sowie Prinz William (43) auch Königin Camilla (78) und Prinzessin Kate (43), die den Newcomer gemeinsam unter die Lupe nehmen.

Der inoffizielle Test, dem sich alle potenziellen Royal-Eheleute unterziehen müssen, verlangt einiges ab: Begeisterung für Outdoor-Aktivitäten, bis zu fünf Outfit-Wechsel am Tag und die Einhaltung des königlichen Protokolls bei Essen, Trinken und Partyspielen. Besonders brisant: Harriets Besuch findet nur wenige Wochen nach der Bekanntgabe ihrer Verlobung statt - normalerweise absolvieren künftige Royals den Test erst kurz vor einer Hochzeit.

Positive Signale aus dem Palast

Erste britische Medienberichte stimmen jedoch optimistisch: Harriet soll laut "Daily Mail" ihre Zeit mit der Familie genossen und sich gut geschlagen haben - heißt es aus Palastkreisen. Sie unternahm eine Mountainbike-Tour mit ihrer künftigen Schwägerin Zara Tindall (44) und ging mit anderen Familienmitgliedern reiten. "Jeder weiß, dass Peter vernarrt ist, und seine Familie hat Harriet ins Boot geholt, also wird sie den berüchtigten 'Balmoral-Test' mit Bravour bestehen", so ein Insider.

Der Test hat Geschichte: Während Herzogin Kate und Prinzessin Diana (1961-1997) ihn mit Auszeichnung bestanden haben sollen, kämpften laut Medienberichten andere wie Sarah Ferguson (65) mit den Anforderungen. Harriet scheint hingegen bereits bei früheren Gelegenheiten einen guten Eindruck hinterlassen zu haben - beim Ascot-Rennen wurde sie herzlich von König Charles begrüßt und küsste Peter öffentlich.

Peter Phillips, der nur an der 19. Stelle in der Thronfolge steht, und die Mutter einer Tochter gaben ihre Verlobung im Sommer bekannt. Das Paar lernte sich bei einer Sportveranstaltung kennen und machte ihre Beziehung im Mai 2024 öffentlich. Für Peter wird es die zweite Ehe nach seiner geschiedenen Verbindung mit Autumn Kelly (47), mit der er zwei Kinder hat.