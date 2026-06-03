Neu in Vaihingen/Enz: Queen, Abba und Co – Musicville belebt mit Tribute-Bands das Gartenschau-Gelände

Launige Abende mit rockigem Sound – das bietet die After-Work-Reihe MusicVille, die von Leonberg nach Vaihingen/Enz (Kreis Ludwigsburg) herüberschwappt.

Mit Musicville erhält Vaihingen an der Enz im Sommer 2026 eine neue Open-Air-Veranstaltungsreihe auf dem Häcker-Areal, dem künftigen Gartenschaugelände. Das Leonberger Unternehmen Evenlog bringt damit sein erfolgreiches Afterwork-Konzept erstmals in die Enzstadt. An sechs Mittwochabenden zwischen dem 24. Juni und 29. Juli, jeweils von 19 Uhr an, sorgen Cover- und Tribute-Bands bei freiem Eintritt für musikalische Feierabendstimmung.

Den Auftakt macht am 24. Juni die Frankfurter Band Alex im Westerland mit einer Tribute-Show zu Die Ärzte und Die Toten Hosen. Am 1. Juli folgt ABBAlution, die die größten Hits der schwedischen Pop-Legenden Abba auf die Bühne bringt. Rockfans kommen am 8. Juli mit der AC/DC-Tribute-Band Dirty Deeds auf ihre Kosten.

Queen-Band bietet energiegeladene Show

Die Reihe wird am 15. Juli fortgesetzt. Dann gastiert mit S.A.D. eine der europaweit bekanntesten Metallica-Tribute-Bands in Vaihingen. Eine Woche später präsentiert Queen may Rock die Musik von Queen in einer energiegeladenen Live-Show. Den Abschluss übernimmt am 29. Juli die Band 7Dice mit einem genreübergreifenden Programm aus Rock-, Pop- und Partyklassikern.

Das Konzept von MusicVille setzt auf Live-Musik in entspannter Atmosphäre und richtet sich an ein breites Publikum. Für das leibliche Wohl ist an allen Veranstaltungsabenden gesorgt. Die Konzerte beginnen in der Regel um 19 Uhr bei Einlass ab 18 Uhr. Lediglich die Abschlussveranstaltung startet bereits um 18 Uhr, der Einlass erfolgt ab 17 Uhr.

Anreise mit ÖPNV und Fahrrad wird empfohlen

Da die Parkmöglichkeiten am Veranstaltungsgelände begrenzt sind, empfehlen die Veranstalter die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad. Mit der neuen Reihe erhalte das künftige Gartenschaugelände bereits vor seiner Fertigstellung ein attraktives Veranstaltungsformat, das den Sommer in Vaihingen musikalisch bereichern soll, teilt die Stadtverwaltung mit.