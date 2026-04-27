Bei der Premiere der Messe „Vital und Aktiv“ in Marbach (Kreis Ludwigsburg) haben Besucher sich über einen gesunden Lebensstil, Bewegung und mehr informieren können.
Ein buntes Programm an Expertenvorträgen auf der einen, diverse Anbieter auf zwei Stockwerken im Rathaus auf der anderen Seite: Besucher konnten sich am Samstag bei der ersten Marbacher „Vital und Aktiv“-Messe über eine natürliche und gesunde Lebensweise für Wohlbefinden informieren und Anregungen holen. Zur ganztägigen Veranstaltung kamen mehrheitlich etwas ältere Mitbürger, am Vormittag zudem viele junge Familien. Die neue Messe hatte altersunabhängig die Lebensqualität und ein möglichst selbstbestimmtes Leben – selbst bei körperlichen Einschränkungen – im Fokus. Auf die Beine gestellt wurde sie von der Marbacher Zeitung (Südwest Media Network) in Kooperation mit dem Bürgerschaftlichen Engagement der Stadt.