Bei der Premiere der Messe „Vital und Aktiv“ in Marbach (Kreis Ludwigsburg) haben Besucher sich über einen gesunden Lebensstil, Bewegung und mehr informieren können.

Ein buntes Programm an Expertenvorträgen auf der einen, diverse Anbieter auf zwei Stockwerken im Rathaus auf der anderen Seite: Besucher konnten sich am Samstag bei der ersten Marbacher „Vital und Aktiv“-Messe über eine natürliche und gesunde Lebensweise für Wohlbefinden informieren und Anregungen holen. Zur ganztägigen Veranstaltung kamen mehrheitlich etwas ältere Mitbürger, am Vormittag zudem viele junge Familien. Die neue Messe hatte altersunabhängig die Lebensqualität und ein möglichst selbstbestimmtes Leben – selbst bei körperlichen Einschränkungen – im Fokus. Auf die Beine gestellt wurde sie von der Marbacher Zeitung (Südwest Media Network) in Kooperation mit dem Bürgerschaftlichen Engagement der Stadt.

Wie geht es zum Beispiel weiter nach einem Unfall oder Schlaganfall? Darüber informierte das Marbacher Therapiezentrum TheraVent. Das „breit aufgestellte“ Zentrum hat laut den Mitarbeitern einen Schwerpunkt bei neurologischen Beeinträchtigungen. Im Rahmen einer ambulanten, neurologischen Reha braucht es Antworten auf viele Fragen. Etwa: Kann ich überhaupt zurück in meinen Beruf? Wie belastbar bin ich oder wie kann ich meine Resilienz erweitern? Das Zentrum, das mit Ärzten vor Ort zusammenarbeitet, hat weitere Kompetenzen. Beispielsweise ein Fitness-Studio, bei dem die Kurse frei buchbar sind.

Bürgermeister Jan Trost eröffnet die Messe im Rathaus. Foto: Südwest Media Network

Dass TheraVent auch Bewerbungstrainings anbietet, die Kommunikation mit dem Arbeitgeber – etwa bei Arbeitsplatzanpassungen – unterstützen kann und Gruppen sowohl für Demenz- wie auch Parkinsonerkrankte hat, war für manchen Gast vermutlich neu. Und was im Physio-, Ergo- oder Logopädiebereich angeboten wird, gibt es jeweils auch für Kinder. Spaß hatten die Gäste bei vergnüglichen Angeboten wie beim Selbstversuch mit Gangsicherheitsplatten oder der Ermittlung des biologischen Alters.﻿

Grünen Start frühzeitig erkennen

Die Mitarbeiter des Marbacher Optikers Oppenländer waren behilflich, wenn es um die Gesundheit des Augenlichts geht – sie boten kostenfreie Messe-Angebote an. Dazu gehörten der Sehstärkenschnelltest oder auch eine Augeninnendruck-Messung. Diese hilft bei der Früherkennung von Grünem Star. „Denn die Erkrankung spürt man nicht, sie zerstört aber allmählich den Sehnerv“, erläuterten die Experten. Das Optiker-Team hatte freilich auch Brillengestelle – etwa speziell für Radler – im Angebot.

Immokoop ist eine Kooperation regionaler Immobiliendienstleister. Diese haben sich für die Messe gezielt dem Thema „Wie möchte ich im Alter wohnen“ zugewandt und ihre Begleitung bei folgenden Themen angeboten: Was ist meine Immobilie noch wert und was könnte ich mir bei einem Verkauf dieser alternativ leisten? Welches Wohnkonzept wäre passend für mich oder auch, wer unterstützt mich beim Thema Räumung und Umzug?

Wer auf gesunde Ernährung und reines Trinkwasser setzt war bei den Rittels richtig. Andreas Rittel informierte über Trinkwasseroptimierung und Erdung, seine Frau Melanie über Entgiftungsmöglichkeiten, Regeneration und Prävention mittels Nahrungsergänzungsmitteln ohne Herbizide, Pestizide und Zusatzstoffe, die auch für Diabetiker geeignet sind. Interessierte erfuhren bei ihr auch, dass die Bioverfügbarkeit garantiert sei.

Auch ein Lattenrost hat ein Verfallsdatum

Bei Osterburg Matratzen konnten sich Besucher zum Thema Schlaf beraten lassen. Häufiges Thema war die Lebensdauer von Matratzen (acht bis zehn Jahre) und Lattenrosten. „Letztere haben mit rund 15 Jahren nämlich auch ein Verfallsdatum“, betonte Juniorchef Matthias Kosma, der nicht allein für die passende Unterlage bei der Nachtruhe sorgt, sondern auch für das „Obendrauf“. Der Fachmann rät zu zwei Decken pro Mensch je Haushalt. Je nach Jahreszeit, egal ob synthetisch, Daune oder Haar. „Unsere Daunendecken kann man zuhause auch selber waschen“, erfuhren interessierte Besucher.

„Weil viele nicht wissen, dass wir außer Hand- und Basketball noch ganz viel andere Angebote im Vereinspaket haben“, hat sich Werner Spohn in die Reihen der Messeanbieter eingeordnet. Der Mann für Öffentlichkeitsarbeit beim größten Sportverein der Stadt, dem TV Marbach, will dafür sorgen, dass der Turnverein in der Öffentlichkeit sichtbarer wird. „Unser Programmspektrum vom Kleinkind bis zum Rentner 90 plus umfasst Freizeit-, Leistungs- und Gesundheitssport. Mit Pilates, Yoga oder Rückenfit-Kursen könne man auch im Alter etwas für die Fitness tun.

Das Physio- und Fitnessstudio Move will die „Leute mit einem ganzheitlichen Ansatz dort abholen, wo sie stehen“, betonte Trainer Sascha. Ein wichtiger Punkt der Beratung sei, dass man nach der Physio nicht einfach weitermache wie bisher, sondern den Lebensstil verbessere. Er lobte zudem den Wellnessaspekt des Studios aus: Saunabereich und Hydrojetmassageliege inklusive. Beim Stand des Fitnesscenters „Fit as well“ konnten sich Besucher über deren Trainingsmethoden informieren. Betriebsleiter Oliver Lorch ließ wissen: „Bei uns gibt es eine Portion Menschlichkeit und Humor, die über die schreckliche Anstrengung hinweg helfen soll.“ Für Bewegung und Radsport steht das Räderwerk Marbach: Inhaber Alexander Wehinger zeigte praktische Tipps, was sich am Rad selber leicht reparieren lässt.

Wichtig: Sich rechtzeitig aufs Alter vorbereiten

Die Pflegeengel aus Steinheim sind Anlaufstelle für Pflegebedürftige. Sie waren mit der Absicht gekommen, zu helfen, dass sich Menschen rechtzeitig fürs Alter vorbereiten. „Sie sollten nicht erst Fünf vor Zwölf wissen, was wichtig ist. Wir wollen einen Kompass geben über die Möglichkeiten, was Bedürftigen zusteht“, so die Geschäftsführerin Erna Cigdem.

Präsenz in der Öffentlichkeit zeigen möchte auch die AOK. Etwa mit Infos zum Bonusprogramm, digitalen Services sowie Gesundheitsangeboten im Bereich Ernährung, Bewegung und Entspannung. Zudem gab es ein Gewinnspiel.﻿

„Die Veranstaltungsreihe Vital und Aktiv war ein gelungener Auftakt und stieß auf positive Resonanz bei Besuchern und Ausstellern“, sagt Enzo Butto, Teil des Organisationsteams. Gleichzeitig sei deutlich geworden, dass die Messe noch viel Potenzial für die Zukunft bietet. „Durch eine noch stärkere Bewerbung und zusätzliche Vorträge oder Mitmachaktionen kann die Veranstaltung weiter wachsen und noch mehr Menschen erreichen.“