Neu in Leonberg: Zeitungsaktion hilft Kindern und Jugendlichen

„Weihnachtsmann und Co.“ hat mit unserer Benefizaktion „Hilfe für den Nachbarn“ in der Leonberger Distelfeldstraße die Renovierung eines besonderen Raumes ermöglicht.
Selbst die coolsten Jungs nehmen den großen Plüschpanda auf dem Sofa gerne mal in den Arm. Er ist mehr als nur ein Dekoartikel, denn hier im „Raum der Möglichkeiten“ in der Hausgemeinschaft verschiedener Institutionen, die Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche sind, gibt er das wichtige Signal: Hier ist ein geschützter Raum, hier kann ich meine Frustrationen loswerden, und hier werde ich unterstützt.