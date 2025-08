Neu in Korntal-Münchingen: Neuer Familienspaß im Seewald

1 Der Erlebnispfad befindet sich im Seewald. Foto: Simon Granville

Im Seewald Korntal lockt ein besonderer Erlebnispfad, den Wald und seine Bewohner kennenzulernen. Das Angebot ist aber befristet.











Link kopiert



In den Sommerferien macht der mobile Walderlebnispfad des Landratsamts Station in Korntal-Münchingen. Von diesem Donnerstag an, 7. August, lädt der „Wuselpfad“ Kinder und Erwachsene zu einem Abenteuer im Korntaler Seewald ein. Der Einstieg befindet sich hinter dem Waldspielplatz im Seewald. Offiziell eröffnet wird der Erlebnispfad um 11 Uhr am Waldspielplatz mit Revierförster Simon Walz und Bürgermeister Alexander Noak. An mehreren fantasievoll gestalteten Mitmachstationen folgen die Besucher der Spur von Wusel, der verschwunden ist. Unterwegs lernen sie spielerisch den Wald und seine tierischen Bewohner kennen.