Neu in Hoheneck: Im Freibad wird künftig die aktuelle UV-Strahlung angezeigt

Über Sonnenschutz und Hautkrebs-Risiko informiert das Gesundheitsdezernat des Landratsamts Ludwigsburg in zwei Freibädern im Landkreis: am Montag, 11. August, von 10 bis 16 Uhr in Hoheneck und am Donnerstag, 14. August, zur gleichen Uhrzeit in Asperg. Die Veranstaltungen richten sich laut Mitteilung der Behörde an alle Altersklassen.Die Experten möchten die Badegäste über den verantwortungsbewussten Umgang mit Sonne, Sonnenschutz, Hautkrebs-Warnsignalen und weitere Themen aufklären. Zudem möchten sie zum regelmäßigen Hautkrebsscreening motivieren.