Neu in der Esslinger Gastronomie: „Arbeiten mit Leidenschaft“ – Inselbiergarten setzt auf gute schwäbische Küche

Die Gastronomie beim Fischereiverein auf der Esslinger Neckarinsel galt lange Zeit als gute Adresse für gediegenes Essen in netter Atmosphäre, doch zuletzt blieb „Die Insel“ monatelang geschlossen. Nun startet das Lokal unter neuer Leitung und mit neuem Namen wieder durch: Anfang März ging der Inselbiergarten, wie sich das ganzjährig geöffnete Restaurant inzwischen nennt, wieder an den Start. Der Fischereiverein hat kräftig renoviert und investiert, um das Restaurant mit seinen rund 100 Plätzen im Gastraum und einem attraktiven Außenbereich wieder flottzumachen. Die neuen Betreiber Loris Wolpert und Sebastian Friederich wollen mit qualitativ überzeugender schwäbischer Küche, freundlichem Service und attraktivem Ambiente punkten.

Die letzte Zeit war für den Vereinsvorsitzenden Richard Martin und seine Mitstreiter nicht einfach. Die hauseigene Gastronomie bereitete Sorgen – schließlich einigte man sich mit dem bisherigen Pächter auf eine Trennung. Richard Martin und sein Vorgänger Edward-Errol Jaffke wollen nicht nachkarten: „Wir sind froh, dass unsere Gastronomie nun wieder durchstarten kann.“ Und sie sind überzeugt, dass sie mit Loris Wolpert und Sebastian Friederich die richtigen Pächter gefunden haben. Mit dem Blauen Wilhelm in der Scala am Esslinger Charlottenplatz sind die beiden in der örtlichen Gastro-Szene bereits eine feste Größe. Nun wollen sie den Inselbiergarten als einen Ort für gute Gastlichkeit etablieren.

„Wir bieten solide schwäbische Küche in guter Qualität – so, wie wir selbst gerne bewirtet werden wollen“, sagt Loris Wolpert, der als gelernter Koch vorwiegend am Herd stehen will, während sich Sebastian Friederich, ebenfalls gelernter Koch, vornehmlich um den Service kümmern will. Dass beide mit dem Blauen Wilhelm ein zweites gastronomisches Standbein haben, ist für Friederich kein Problem: „Wir arbeiten mit Leidenschaft, organisieren uns gut und haben Freude an dem, was wir machen. Das sollen die Gäste und unser Team spüren.“

Ein guter Tipp für Rostbraten-Fans

Klassiker wie ein Zwiebelrostbraten mit Bratkartoffeln (25,30 Euro), Fleischküchle mit Kartoffelsalat (15,70 Euro) oder Straßburger Wurstsalat (13,20 Euro) finden sich auf der Karte ebenso wie Linsen mit Spätzle und Saitenwurst (15,30 Euro) oder Maultaschen mit Kartoffelsalat (15,50 Euro). Wer’s fleischlos mag, entscheidet sich für Gerichte wie Kässpätzle mit gemischtem Salat (13,50 Euro), Knödel mit Pilzrahmsoße und gemischtem Salat (14,90 Euro) oder den großen gemischten Salat mit karamellisiertem Ziegenkäse (13,40 Euro).

Die neuen Pächter wollen mit Qualität punkten. Foto: privat

Das regelmäßige Angebot wird ergänzt durch wechselnde Empfehlungen wie Kutteln mit Bratkartoffeln (15,30 Euro), Bärlauch-Knödel mit Pilzen à la Crème und Salat (17,60 Euro) oder geräuchertes Forellenfilet mit Sahnemeerrettich und Kartoffel-Gurken-Salat (20,60 Euro). Und zu besonderen Anlässen wie der Mai-Hocketse werden Weißwürste, Spare-Ribs und Schweinebraten mit Knödeln serviert. „Was wir anbieten, ist handgemacht. Die Zutaten beziehen wir von lokalen und regionalen Anbietern“, verspricht Wolpert.

Nachdem die Wiedereröffnung mit rund 300 Gästen das Potenzial des Inselbiergartens ahnen ließ, wollen die neuen Betreiber Gas geben: „Die wärmere Jahreszeit ist ideal, um zu zeigen, was wir können“, sagt Friederich. „Bis es im Herbst wieder kühler wird, wollen wir so weit überzeugt haben, dass die Gäste auch gerne kommen, um sich drinnen bewirten zu lassen.“ Die Lage auf der Neckarinsel soll zum Trumpf werden: „Wir sind gut erreichbar, bei uns fallen keine Parkgebühren an“, betont Wolpert. Vom Parkplatz am Ende der Eberspächerstraße sind es bis zum Inselbiergarten nur ein paar Schritte über den gelben Fußgängersteg. Richard Martin und seine Mitstreiter im Fischereiverein wünschen sich und den neuen Pächtern jeden Erfolg: „Eine gute Gastronomie ist auch ein Aushängeschild für den gesamten Verein. Wenn unsere Mitglieder und Gäste gerne hierher kommen, tut das allen sehr gut.“