Neu in der Esslinger Gastronomie: „Arbeiten mit Leidenschaft“ – Inselbiergarten setzt auf gute schwäbische Küche

Monatelang ging nichts mehr in der Gastronomie des Esslinger Fischereivereins. Die neuen Pächter des Restaurants auf der Neckarinsel wollen mit Qualität überzeugen.
Die Gastronomie beim Fischereiverein auf der Esslinger Neckarinsel galt lange Zeit als gute Adresse für gediegenes Essen in netter Atmosphäre, doch zuletzt blieb „Die Insel“ monatelang geschlossen. Nun startet das Lokal unter neuer Leitung und mit neuem Namen wieder durch: Anfang März ging der Inselbiergarten, wie sich das ganzjährig geöffnete Restaurant inzwischen nennt, wieder an den Start. Der Fischereiverein hat kräftig renoviert und investiert, um das Restaurant mit seinen rund 100 Plätzen im Gastraum und einem attraktiven Außenbereich wieder flottzumachen. Die neuen Betreiber Loris Wolpert und Sebastian Friederich wollen mit qualitativ überzeugender schwäbischer Küche, freundlichem Service und attraktivem Ambiente punkten.