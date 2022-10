4 Verica Pavlovic und ihre Mitarbeiterin Alisha Widmann. Foto: Katrin Maier-Sohn

Verica Pavlovic ist keine Unbekannte in Stuttgart. Die 42-jährige hat mit "To Je To" bereits ihren zweiten Store eröffnet - mit einem ausgefallenen Konzept, das auch Männer begeistern soll. Wir haben sie in der neuen Calwer Passage besucht.















Verica Pavlovic ist keine Unbekannte in Stuttgart. Die 42-jährige betreibt seit einigen Jahren das Brautaltelier Tara. Nun hat sie mit To Je To ein zweites Geschäft eröffnet.

Mit Brautmode hat dieses aber wenig zu tun. Bei der Neueröffnung in der Calwer Passage handelt es sich - zumindest nach eigenen Angaben - um die erste Blow-Dry-Bar in Stuttgart. Der Begriff kommt aus den USA und steht für einen Laden, in dem sich Frauen stylen und föhnen lassen können. Bei Ti Je To sieht das konkret so aus: Im Erdgeschoss befindet sich eine moderne Bar mit Stehtischen. Zu Trinken gibt es alkoholfreie und alkoholische Getränke. Bald soll noch ein gastronomisches Angebot in Form von Meze folgen.

Im ersten Stock befindet sich der Beautybereich mit Regalen voller Pflegeprodukte und Sessel, in denen die Haare gestylt werden - geschnitten wird hier aber nicht. Auch Kerzen, Interior, Schmuck und Accessoires können gekauft werden.

Ein Ort für Mann und Frau

"Ich habe in Stuttgart bisher keinen Ort gekannt, an den Frauen und Männer beide gleichermaßen gerne zusammen hingehen. Immer war es für einen der beiden ein Kompromiss", sagt Besitzerin Verica. Mit ihrer Mischung aus Café und Drybar soll sich das ändern.

Stemmen kann sie die beiden eigenen Geschäfte nur dank ihres neunköpfigen Teams und ihres Partners. Jetzt muss nur noch die Calwer Passage endlich fertig werden, damit noch mehr Kunden den Weg zu To Je To finden und sich nicht mehr durch Baustellen schlängeln müssen.

To Je To, Calwer Platz 58, Stuttgart-Mitte, Di-Do 10-20, Fr+Sa 10-23 Uhr, Dry-Bar: Do-Sa