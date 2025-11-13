„Yunan“ erzählt vom Leiden eines syrischen Schriftstellers auf einer norddeutschen Hallig. Ein intensiver Heimatfilm über Sehnsucht.
Es sei die „patriotische Pflicht“ syrischer Bürgerinnen und Bürger, ihr kriegszerstörtes Land wieder aufzubauen, meint Jens Spahn. Nach Ansicht des stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion sollen Geflüchtete aus Syrien und Afghanistan möglichst bald zurück nach Hause ziehen. Vor allem diejenigen, die „aber richtig viel Ärger machen, auch Akzeptanzverlust bedeuten, mit zur Polarisierung der Gesellschaft beitragen. Meistens junge Männer, die dann Deutschland verlassen müssen, auch mit Zwang“, wie Spahn in einem Interview der ARD sagte.