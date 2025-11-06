Der Film „The Change“ erzählt eindringlich, wie sich in Amerika ein Systemwandel vollzieht und eine Familie daran zerbricht.
Nur geringfügig wurde das vertraute Bild der US-Flagge verändert. Das blau unterlegte Feld mit den fünfzig Sternen wurde von links oben in die Mitte gerückt und ist nun umzingelt von den weißen und roten Streifen. Ein Symbol der nationalen Einheit soll diese modifizierte Fahne sein, die in Jan Komasas „The Change“vor einer wachsenden Zahl von Eigenheimen und schließlich auf den Dächern von Regierungsgebäuden weht.