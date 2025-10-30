Stefan Haupt setzt Max Frischs literarischem Meisterwerk „Stiller“ kein filmisches Meisterwerk entgegen, doch wagt er eine Überraschung. Lohnt sich ein Kinobesuch?
„Ich bin nicht Stiller“ – mit der kongenialen Verneinung des eigenen Buchtitels beginnt Max Frischs Roman „Stiller“, der bei seiner Veröffentlichung 1954 dem Schweizer Autoren zum literarischen Durchbruch verhalf. Das über 400 Seiten starke Werk, das weitestgehend als Tagebuch aus der Ich-Perspektive erzählt wird, galt schon bald als unverfilmbar. Nun hat es der Schweizer Regisseur Stefan Haupt doch gewagt. Mit der Unerschrockenheit eines erfahrenen Obstgärtners hat er die weitverzweigte Erzählung zurückgeschnitten, die wichtigsten Handlungsstränge und Grundfragen freigelegt und den letzten, kürzeren von zwei Teilen einfach weggelassen. „Stiller“ auf 99 Filmminuten – eigentlich ein Unding, das auf der Leinwand jedoch überraschend gut funktioniert.