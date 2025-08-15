Neu im Kino: Sinnsuche in der Geisterbahn

Tallulah Hazekamp Schwabs Kafka-Hommage „Willkommen um zu bleiben“ ist ein literarisch inspirierter, komischer Albtraum wie auf Droge. Ist das auch gut?

Früher einmal muss das alte Grand Hotel irgendwo im Nirgendwo ein prächtiger Bau gewesen sein. Als der Magier Herr K. (Crispin Glover) in dem Gemäuer eincheckt, sind dessen beste Zeiten aber längst vorüber. Die grünen Relieftapeten schälen sich von den Wänden, die rot-weißen Schachbrettfliesen in der Lobby sind abgewetzt, das Flurlicht flackert, die Leitungen ächzen. Warum Herr K. trotzdem ein Zimmer in dieser Kaschemme nimmt, lässt die norwegisch-niederländische Filmemacherin Tallulah Hazekamp Schwab offen.

Wie so vieles in ihrem surrealen Traumgebilde „Willkommen um zu bleiben“. Schon angesichts der verwitterten, schlossähnlichen Kulisse und des mit einem Buchstaben abgekürzten Namens des zentralen Protagonisten steht der österreichisch-tschechische Dichter Franz Kafka im Verdacht, Hazekamp Schwab zu ihrem zweiten Langspielfilm inspiriert zu haben. Wie Kafkas Charaktere in dessen Erzählungen wird auch Herr K. im Film in eine grausam-komische Versuchsanordnung geworfen, von der K. nicht weiß, dass sie existiert. K. will bloß eine Nacht in dem Hotel verbringen, wird aber tags darauf unfreiwillig als Küchenhilfe verpflichtet.

War das Hotel bei K.s Ankunft praktisch menschenleer, wuseln plötzlich überall Menschenmassen. Eine Marching-Band quetscht sich durch eine Luke in der Wand des Flurs und reißt K. mit sich. Die schrille Künstler-Diva Gaga (Sunnyi Melles) lädt ihn zum Souper, zwei alte, identisch gekleidete Schwestern (Fionnula Flanagan, Dearbhla Molloy) tauchen ausgerechnet immer dann auf, wenn K. sich sammeln will.

Eine klar umrissene Handlung hat Hazekamp Schwab nicht auf Lager, stattdessen schickt sie K. durch eine bildmächtige Geisterbahn, gespickt mit Anspielungen, die ins Leere laufen. In der Küche erlebt er soziale Ungleichheit, freundet sich aber mit seinem Kollegen Anton (Jan Gunnar Roise) an. Im nächsten Moment bringt er ihn und die restliche Küchenmannschaft gegen sich auf, weil er als Einziger ein Einzelzimmer bezogen hat, in das nun Flüchtlinge von draußen drängen. Mal ist K. ein Prügelknabe, mal wird er von Schriftzügen an der Wand zum Messias der Entrechteten ernannt.

Dass Tallulah Hazekamp Schwab den konkreten Kern ihrer Erzählung verunklart, gehört zum Konzept. Das Sinnhafte und Bedeutungsvolle begräbt sie unter Slapstick und schwarzem Humor. Wie der arme Herr K. muss sich das Publikum vom wilden Traumstrudel mitreißen lassen – oder auch nicht, wenn es ihm zu bunt wird.

„Willkommen um zu bleiben“ ist kein Werk, das verstanden oder analysiert werden will, aber eines, das faszinieren kann aufgrund der Detailfülle und visuellen Gestaltungskraft. An der Seite von K. erlebt man Zustände der Verwunderung und Euphorie, von Ratlosigkeit, Frustration und Kampfeslust. Und ganz zum Schluss tatsächlich so etwas wie eine nicht in Worte zu fassende Erleuchtung, was dieser ganze verrückte Zirkus eigentlich sollte – vielleicht.

Willkommen um zu bleiben. Niederlande, Norwegen, Belgien 2024. Regie: Tallulah Hazekamp Schwab. Mit Crispin Glover, Sunnyi Melles. 94 Minuten. Ab 12 Jahren.