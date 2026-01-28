1 Allein auf einer einsamen Insel: Bradley (Dylan O’Brian) und Linda (Rachel McAdams) Foto: IMAGO/Landmark Media

In Sam Raimis neuem Werk „Send Help“ kehren sich zwischen Linda und ihrem Boss Bradley die Machtverhältnisse um.











Link kopiert



Bevor Regisseur Sam Raimi mit Blockbustern wie „Spider Man“ (2002) oder zuletzt „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ (2022) die Kinokassen klingeln ließ, war er im Horrorfilm zu Hause. Seine Affinität zur cineastischen Heimat hat Raimi nie aufgegeben. Mit „Drag me to Hell“ legte er 2009 ein veritables Genrestück vor, in dem die Freude des Filmemachers an wohldosierten Schrecken und blutigen Effekten gut zur Geltung kam. Ähnliches lässt sich auch über sein neues Werk „Send Help“ sagen, in dem sich der Regisseur dem Genre des Survival-Thrillers auf ebenso hingebungs- wie humorvolle Weise verschreibt. In der Abteilung „Planung und Strategie“ hat die unscheinbare Angestellte Linda Liddle (Rachel McAdams) entscheidend zum wirtschaftlichen Erfolg des Konzerns beigetragen und soll für ihre Verdienste endlich die ersehnte Anerkennung bekommen. Aber als nach dem Tod des Chefs dessen verzogener Sohn Bradley (Dylan O’Brian) die Firma übernimmt, wird Linda bei der Beförderungen übergangen und die Stelle mit einem seiner Burschenschaftsfreunde besetzt.