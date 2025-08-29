Neu im Kino: Scheidung als Lustspiel

Mehr als nur ein Remake: Mit „Die Rosenschlacht“ inszeniert Jay Roach einen nicht ganz freiwillige Rollentausch, der genussvoll ins Desaster führt.
Michael Douglas und Kathleen Turner spielten 1989 in „Der Rosenkrieg“ ein Ehepaar, das nach zwanzig gemeinsamen Jahren auseinanderbrach und den angestauten Hassgefühlen freien Lauf ließ. In seinem Remake „Die Rosenschlacht“ bedient sich Regisseur Jay Roach nun der Rahmenhandlung, um die Geschichte im modernen Geschlechterverhältnis neu zu verorten. Der erzählerische Schwerpunkt liegt hier nicht auf den niederträchtigen Varianten, mit denen ehemals Liebende sich im Scheidungskrieg das Leben schwer machen, sondern auf der langsamen Entwicklung einer glücklichen, scheinbar perfekten Ehe hin zum partnerschaftlichen Desaster.