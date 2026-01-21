Neu im Kino: Kinderstimme in der Schaltzentrale des Roten Halbmonds

„Die Stimme von Hind Rajab“ zeigt die Ohnmacht der Menschen in Gaza, die helfen wollen, aber keine Handlungsspielräume haben. Im Zentrum: der Unfall eines fünfjährigen Mädchens.
Tränen, 24-minütige Standing Ovations und die Auszeichnung mit dem Silbernen Löwen – beim letztjährigen Filmfestival in Venedig bewegte „Die Stimme von Hind Rajab“ der tunesischen Regisseurin Kaouther Ben Hania die Gemüter wie kaum ein anderer Film zuvor. Das dokumentarisch inspirierte Drama begibt sich mitten hinein in einen der wichtigsten Brennpunkte unserer konfliktreichen Gegenwart, den Krieg im Gaza, und ergreift basierend auf realen Geschehnissen Partei für die verletzlichsten unter den Opfern: die Kinder.