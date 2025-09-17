Neu im Kino: Intellektuelle Provokationen

Im Kino-Kammerspiel „Leibniz – Chronik eines verschollenen Bildes“ lässt Edgar Reitz einen revolutionären Vordenker zu Wort kommen.
Bibbernd tritt Sophie Charlotte, Königin von Preußen (Antonia Bill), aus dem Schatten ins Licht. Einsam sei sie am Hof, vertraut sie dem auf sie gerichteten Kameraauge an, trotz ihrer kullernden Tränen um Fassung bemüht. Bis zu ihrem Umzug vom heimischen Hannover nach Potsdam war Charlotte viel mit ihrem Mentor Gottfried Wilhelm Leibniz zusammen. Nun vermisst sie die Gespräche und bittet ihre Mutter, Kurfürstin Sophie von der Pfalz (Barbara Sukowa), ihr ein Porträt des gemeinsamen Freundes zu schicken.