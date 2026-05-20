Neu im Kino „In the Grey“: Stiernacken, Bizeps und viel Kabumm

Logik ist was für Weicheier, zumindest in der Welt von Guy Ritchie. Das ist auch in seinem neuen Action-Knaller „In the Grey“ nicht anders.
„Wenn uns jemand aufhalten will, schieß ihm ins Gesicht!“ - Das klingt nicht gerade nach feiner englischer Art, aber für sie ist der Brite Guy Ritchie auch nicht berühmt. Ritchie mag dicke Wummen und noch fettere Karren, und könnte man seine Filme riechen, läge ein Parfum von Kerosin und Testosteron in der Kinoluft. Auch im neuesten Werk „In the Grey“ ist das nicht anders; da fallen Sätze wie der eingangs zitierte, aber auch Sentenzen wie „Fick mich nicht an!“. Nichts für Menschen also, die Wert auf Etikette legen.