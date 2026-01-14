Neu im Kino: Hausmädchen trifft Hausdrache

„The Housemaid“ ist die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Freida McFadden. Regisseur Paul Feig setzt das Psychospiel mit zwei prominenten Hauptdarstellerinnen um.
Als sich das eiserne Tor zum Anwesen öffnet, setzt Millie (Sydney Sweeney) noch schnell eine Brille auf, die sie ein wenig seriöser aussehen lassen soll. Die junge Frau bewirbt sich bei der schwerreichen Familie Winchester als Dienstmädchen. Die blondierte Hausherrin Nina (Amanda Seyfried) begrüßt sie freudig und führt die Bewerberin durch die luxuriöse Behausung. Millie ist beeindruckt. Der Kontrast zu ihrer eigenen Existenz könnte kaum größer sein. Anders als es der frei erfundene Lebenslauf in der Bewerbung vermuten lässt, wurde Millie gerade auf Bewährung aus der Haft entlassen. Sie hat kein Dach über den Kopf, hangelt sich von einem Gelegenheitsjob zum nächsten und schläft nachts in ihrem Auto. Sie braucht diese Anstellung um die Bewährungsauflagen zu erfüllen – und sie bekommt den Job zu ihrer eigenen Überraschung.