Die eigene Moral lässt sich in der Krise nicht retten, zeigt der deutsche Filmemacher İlker Ҫatak in seinem Berlinale-Gewinner „Gelbe Briefe“.
Derya hat es satt. Kaum ist der Premierenapplaus verebbt, hastet die Diva des Staatstheaters Ankara ihrer Garderobe entgegen. Bloß weg von dem dämlichen Gouverneur, der nicht einmal den Anstand hatte, sein Handy während der Vorstellung lautlos zu stellen. Jetzt will er unbedingt mit Derya (Özgü Namal) ein Selfie schießen, um sich selbst in den Medien als großen Freund der Künste zu präsentieren. Doch Derya bleibt stur, saugt in ihrer Garderobe stinksauer an einer Zigarette, und lässt sich dann zum Duschen nach Hause kutschieren.