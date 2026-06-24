Neu im Kino: Ein Fest der Fülle, Fantasie und Schönheit

Ein fester Kranz aus Hitze frisst sich durch ein aufgespanntes Leintuch, bis aus dem Hitzering Flammen schlagen. Im Stoff brennen nun die Ränder eines Lochs, immer weiter und größer, und durch das Loch blickt ein erstaunt aufgerissenes Augenpaar, ein Gesicht und neben ihm weitere menschliche Gesichter. Der Raum dahinter wird sichtbar, ein altmodisches Guckkasten-Theater mit Portal, Vorhang und Bestuhlung. Panisch stürzt das eben noch vom Brand hypnotisierte Publikum von seinen Plätzen aus dem Saal – das Kino ist in seinen Anfängen ein gefährlicher Ort, zeigt der chinesische Autorenfilmer Bi Gan in seinem überwältigenden Bildersturm „Resurrection“.

Reise durch ein komplettes Jahrhundert Vieles, was um 1900 in den Lichtspielhäusern lief, ist längst passé. Zelluloid, das frühe Filmmaterial, brannte wie Zunder in der Hitze der Projektorlampen. Zum Heulen ist all das Verlorene; weil der Mensch aus seiner Vergangenheit etwas lernen könnte; wenn er nur Bilder davon hätte, wie seine Vorfahren gedacht, gesprochen und gehandelt haben. Doch Kino ist mehr als bloß Konserve. In Bi Gans oft rätselhaftem, buddhistisch unterfüttertem Science-Fiction-Thriller-Märchen ist das Kino eine Zeitmaschine, mit der sogenannte „Fantasmer“, ewig Träumende, ein komplettes Jahrhundert chinesischer Geschichte von 1900 bis 2000 durchreisen.

Der Mensch hat in Bi Gans Vision die Unsterblichkeit entdeckt, indem er das Träumen aufgab. „Menschen, die nicht träumen, sind wie Kerzen, die nicht brennen“, schreibt Bi Gan in den Übertiteln seines Prologs. Der Fantasmer (Jackson Yee), Bi Gans sich im Verlauf des Films mehrfach wandelnder Protagonist, ist dagegen ein sterbendes Monster, das sich in Filmen versteckt und von Schlafmohn ernährt, um weiter zu träumen. Als eine Frau (Shu Qi) das Monster in der Kulisse eines alten Stummfilms aufstöbert, entlockt sie ihm dessen hundertjährige Lebensgeschichte in vier Träumen.

Ein Albtraum in Schwarz-Weiß

Was Bi Gan in den epischen 159 Minuten seines Films zeigt, lässt sich schwer in Worte fassen. „Resurrection“ funktioniert nicht als Film mit konventionellem Plot und zur Identifikation geeigneten Figuren. Bi Gan unterteilt seine Erzählung in sechs Abschnitte, die mit den sechs Sinnen des Menschen korrespondieren; Auge, Ohr, Zunge, Nase, Körper, Geist. Die sind wiederum für die buddhistische Lehre von Bedeutung, weil sich der Mensch so ein Bild macht von der Welt und mit ihr in Beziehung tritt. Nachdem die Frau das Monster gefunden hat, folgt sie ihm in einen Film-Noir-Albtraum ins China der 1930er Jahre, in der das Monster in Gestalt von Qiu erscheint, einem jungen Mann und Freund eines von Agenten verfolgten Musikers, der sich und Qiu auf einer Bahnstrecke töten will, nachdem er sich beide Trommelfelle durchstoßen hat. Der Musiker trägt ein Geheimnis mit sich, kodiert in den Noten zu Bachs „Komm, süßer Tod“.

In der zweiten Episode erscheint der Fantasmer als ehemaliger Mönch, der aus einer zerfallenden Buddhastatue den Geist der Bitterkeit befreit, in Gestalt seines verstorbenen Vaters.

Der dritte Traum erzählt von einem Trickbetrüger, der mit Hilfe eines Kindes das von einem Gangster-Boss ausgelobte Preisgeld gewinnen will: Nur anhand des Geruchs soll das Kind den Wert einer blind gezogenen Karte erkennen. Im Vierten folgt Bi Gan dem Fantasmer als Ganoven Apollo und einer jungen Vampirin, Tai Zhaomei, durch die Silvesternacht des Jahres 1999 und auf der Flucht vor dem brutalen Gang-Boss Luo, der Tai an sich bindet, indem er Erde aus ihrem Grab aufbewahrt. Im Epilog kehrt der Fantasmer schließlich zurück in das Kino vom Anfang des Films.

Menschen schmelzen wie Kerzen

Jede Episode steht für sich, vermittelt aber jenseits der metaphernreichen Plotlinien Bilder vom Kino der letzten hundert Jahre in all seinen Facetten. Gan erzählt vom Film als Kunst für alle Sinne, als quasi-religiöse Erfahrung, jenseits zeitgebundener politischer oder sozialer Phänomene. Erfassen lässt sich „Resurrection“ am ehesten im Staunen über die schon teils in Vergessenheit geratenen filmischen Mittel, mit denen Bi Gan wie ein Zauberer jongliert; mit Kulissen und Perspektiven, Stilen und Genres, mit Farbe, Licht, Schatten und Musik, mit rhythmisch montierten Passagen und einer endlos fließenden, in blutrotes Licht getauchten Plansequenz.

Sich an der Schönheit, Fantasie und Fülle von Gans Bildern sattzusehen, ist fast unmöglich. Zu Beginn des Films brennt nur die Leinwand, zum Schluss lässt Bi Gan auch die vom Kino entflammten Menschen wie Kerzen schmelzen. Wer da noch das geschichtslose Zeitalter der KI den Träumen des Kinos vorzieht, ist selber schuld.

Resurrection. China, Frankreich 2025. Regie: Bi Gan. Mit Jackson Yee, Shu Qi, Mark Chao. 159 Minuten. Ab 16 Jahren.