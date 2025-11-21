Ari Aster gelingt es in der Neo-Westernsatire „Eddington“, den Pandemie-Alptraum mitsamt seiner politischen Folgen in einem einzigen Film zu verdichten. Nichts für schwache Nerven!
Joe Cross ist ein guter Mann. Der Sheriff von Eddington in New Mexico sorgt für Recht und Ordnung, macht sich auch für Schwächere stark. Zur Hochphase der Pandemie im Jahr 2020 sind Kneipen und Restaurants tabu für die Öffentlichkeit. Nur der Stadtrat genießt Sonderrechte bei einer exklusiven Versammlung in der örtlichen Bar, als ein obdachloser Wirrkopf den Laden auf der Suche nach Alkohol stürmt. Joe Cross (Joaquin Phoenix) will den Zoff beruhigen, doch er macht die Lage nur noch schlimmer, weil er selbst keine Maske trägt.