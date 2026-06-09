Steven Spielberg hat es wieder getan – und mit „Disclosure Day“ einen fantastischen Science-Fiction-Thriller auf die Leinwand gebracht.
Mit seinem neuen Film „Disclosure Day“ kehrt Steven Spielberg in sein eigentliches Habitat, den Science-Fiction-Film, zurück. Die Zukunft als filmischer Entdeckungsraum spielte im Werk des mittlerweile 79-jährigen Regisseurs und Produzenten stets eine zentrale Rolle. Bereits 2001 blickte er mit „A.I. – Künstliche Intelligenz“ auf die Auswirkungen einer Technologie, die heute beginnt, unser Leben grundlegend zu verändern.