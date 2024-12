Neu im Kino: „Die Saat des heiligen Feigenbaums“: Angst und Schrecken im Gottesstaat

1 Rebellierende Töchter: Najmeh (Soheila Golestani, li.), Sana (Setareh Maleki) und Rezvan (Mahsa Rostami, re.) Foto: epd/Alamode Film

Ein Oscar Kandidat: Für das Drama „Die Saat des heiligen Feigenbaums“ hat der iranische Regisseur Mohammed Rasulof viel riskiert.











Im Iran einen Film zu drehen, bedeutet oft Lebensgefahr. So musste Mohammed Rasulof wegen seines bei den vergangenen Filmfestspielen von Cannes für den Hauptpreis nominierten Werkes „Die Saat des heiligen Feigenbaums“ Hals über Kopf aus seiner Heimat fliehen. Ihm drohten körperliche Folter und eine achtjährige Haft als Strafe für seinen Mut zur Wahrheit. Die Wut des Regimes auf Rasulofs Drama um einen Revolutionsrichter, dessen aufmüpfige Töchter und die zwischen den Fronten zerriebene Mutter belegt die Qualität und Brisanz des Werks: Offenbar hat Rasulof die iranischen Theokraten mit seinen Beobachtungen so ins Mark getroffen, dass die sich in ihrem Allmachtsanspruch bedroht fühlten.