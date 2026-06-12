Neu im Kino: Die Einsamkeit des Teenagers am Pornoset

Ein junger Mann erlebt vormittags schüchtern die erste Liebe und filmt nachmittags mit der Videokamera Sexszenen. Was taugt der Kinofilm „Truly Naked“?
Lizzies Haut glänzt nass golden, in Nahaufnahme beobachtet Alec mit seiner Kamera, wie ein praller Tropfen über das Gold rollt. Vom Abstrakten wechselt Alec zum Konkreten und filmt seinen hinter Lizzie (Alessa Savage) knienden Vater Dylan (Andrew Howard); wie seine Partnerin vollkommen nackt und von kostbar schimmernder Lebensmittelfarbe überzogen, mit der die beiden im Bett herumsudeln. Was Lizzie und Alec auf einer Matratze und vor der Kamera des 16-jährigen Alec (Caolán O’Gorman) gerade tun, ist Stoff für einen Porno, den der Junge für seinen Vater, einen professionellen Sexdarsteller, kurz darauf online hochladen wird.