Neu im Kino: Die drei ??? suchen im Kino den Karpatenhund

München - Die drei jungen Detektive Justus, Peter und Bob dürfen wieder auf der großen Leinwand ermitteln. Mit "Die drei ??? und der Karpatenhund" kommt damit der bereits vierte Film zur beliebten Hörspiel- und Jugendbuchreihe in die Kinos. Hinter der Kamera stand erneut Regisseur Tim Dünschede, der 2023 auch schon "Die drei ??? – Erbe des Drachen" ins Kino brachte. Vor der Kamera stehen auch diesmal wieder Julius Weckauf (Justus Jonas), Nevio Wendt (Peter Shaw) und Levi Brandl (Bob Andrews).

In "Die drei ??? und der Karpatenhund" haben die Junior-Ermittler aus dem fiktiven Rocky Beach in Kalifornien endlich mal wieder einen wirklich kniffeligen Fall zu lösen. Nachdem sie zuletzt vor allem wegen verlorener Kuscheltiere, ausgebüxter Wellensittiche und anderer Kleinigkeiten gerufen wurden, waren sie schon entsprechend frustriert. Vor allem Justus hat so gar keinen Bock mehr auf "diesen Kinderdetektiv-Blödsinn" und will mal wieder "richtige Detektivarbeit" machen.

Lesen Sie auch

Es wird unheimlich

Da kommt der verzweifelte Mr. Fenton Prentice (Ulrich Tukur) gerade recht. Er braucht dringend den Spürsinn des Trios. Seit dem Tod seines Lebenspartners spukt es nämlich in seiner Wohnung. Prentice hört nachts immer wieder ein schreckliches Heulen, Wände und Boden seiner Wohnung beben und die Lichter flackern wild. Die Polizei glaubt ihm kein Wort und die Detektive sind seine letzte Hoffnung. Und dann wird plötzlich auch noch ein kristallenes Kunstwerk gestohlen - die Skulptur des Karpatenhundes.

Die Ermittlungen in der typisch amerikanischen Appartement-Anlage mit Pool in der Mitte sind durchaus rasant und abwechslungsreich. Es gibt viele Fährten und mögliche Lösungen. Denn irgendwie könnte jeder der teils skurrilen und exzentrischen Nachbarn der Täter sein. Die überaus neugierige Mrs. Boogle (Sunnyi Melles), die geheimnisvolle Schlangenfrau, der Flowerpower-Esoteriker Sonny und der gut angezogene Börsenmakler. Doch dann gerät einer nach dem anderen plötzlich selbst in Gefahr.

Spannendes Rätselabenteuer für Fans der Kult-Reihe

"Die drei ??? und der Karpatenhund" ist spannend und aufregend erzählt. Obwohl sich die Suche nach dem Täter manchmal ein bisschen zieht, ist der Kinofilm ein wunderbares Rätselabenteuer für junge Hobby-Detektive und Fans der Reihe. Die Auflösung kommt unerwartet und selbst als der Täter oder die Täterin feststehen, rätselt man bei der Suche nach dem Karpatenhund den smarten Detektiven noch einen Schritt hinterher.

Die Bildsprache des 105 Minuten langen Films fängt das Setting der Kult-Reihe sehr gut auf. Sie transportiert den leichten Retro-Look der Hörspiele und Bücher.

"Karpatenhund" ist Lieblingsfolge von Hörspielsprecher Rohrbeck

Es macht Spaß, den Schauspielerinnen und Schauspielern zuzuschauen - allen voran Ulrich Tukur und Sunnyi Melles überzeugen in ihren Rollen. Die Jung-Detektive wirken ebenfalls gut eingespielt - hier und da könnte jedoch Julius Weckauf ("Der Junge muss an die frische Luft") noch ein bisschen mehr Lockerheit bei den Dialogen vertragen.

"Die drei ???" sind seit Jahrzehnten ein fester Teil der deutschen Popkultur. Die Buchreihe gibt es seit rund 60 Jahren, vertont wird sie seit 45 Jahren. Mehr als 250 Fälle haben "Die drei ???" schon gelöst. Der "Karpatenhund" war der 21. Fall, der in Deutschland als Buch veröffentlicht wurde und das dritte Hörspiel. Sie erschienen Ende der 70er Jahre. Der Hörbuch-Sprecher von Justus Jonas, Oliver Rohrbeck, hat den "Karpatenhund" mal als seine Lieblingsfolge bezeichnet.

Überraschungen für Fans der Reihe ganz am Schluss

Eine schöne Überraschung sind zudem der von Nico Santos und Montez gesungene und ins Ohr gehende Titelsong "Das Leben ruft" zum Abspann des Films. Außerdem gibt es über eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter der Jung-Detektive quasi die Ankündigung für Kinofilm Nummer fünf: "Die drei ??? - Toteninsel". Der soll schon im Januar 2026 erscheinen.