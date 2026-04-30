Neu im Kino: Der Teufel trägt Prada - Mirandas gelungenes Comeback

20 Jahre nach dem Erfolg von Der Teufel trägt Prada haben sich die Macher an einer Fortsetzung gewagt und dafür noch einmal das Erfolgsteam von damals vor die Kamera geholt. Das hat sich gelohnt.
London - Wie schnell die Zeit seit einem ihrer berühmtesten Filmerfolge vergangen ist, wurde Meryl Streep erst bewusst, als die Dreharbeiten für die Fortsetzung begannen. "Ich überlegte, wann wir "Der Teufel trägt Prada" gedreht haben. Ich dachte, das wäre vor fünf oder sechs Jahren gewesen", erzählt die dreifache Oscar-Preisträgerin der Deutschen Presse-Agentur in London. "Meine Kinder sagten zu mir: "Mama, das war vor 20 Jahren!" Oh, mein Gott!"